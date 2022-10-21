"Астон Вилла" не интересна Тухелю

Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель не заинтересован в работе с "Астон Виллой".

Накануне вечером "Астон Вилла" была разгромлена "Фулхэмом" со счетом 3:0 в Премьер-Лиге, после чего объявила об увольнении Стивена Джеррарда.



В данный момент бирмингемский клуб находится в поисках нового рулевого, и Тухель, от услуг которого в прошлом месяце отказался "Челси", назывался одним из претендентов на вакантный пост.



Однако The Telegraph утверждает, что Томас не возьмется за работу на "Вилла Парк", даже если ему будет предложен роскошный контракт и большой трансферный бюджет.



Добавим, другой амбициозный целью "Виллы" среди тренеров считается Маурисио Почеттино, который минувшим летом был уволен из ПСЖ.