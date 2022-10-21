Эван Ндика сталь целью "Арсенала" на январь

Защитник "Айнтрахта" Эван Ндика стал трансферной целью для "Арсенала" на январь.

"Арсенал" пытался укрепить центр обороны еще минувшим летом, но проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Лисандро Мартинеса.



Как сообщает Evening Standard, главный тренер "канониров" Микель Артета по-прежнему хочет пригласить игрока в эту зону — в январе или следующим летом.



На радаре у "Арсенала" находится Ндика, который до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, из-за чего "Айнтрахт" может быть вынужден его продать в январе.



23-летний француз, который также интересен "Ювентусу", является левоногим центральным защитником и рассматривается Артетой в качестве конкурента Габриэлю Магальяэсу.