МЮ может расторгнуть контракт с Роналду в январе
"Манчестер Юнайтед" размышляет о том, чтобы расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду в январе.
В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром "Юнайтед", забив 24 гола во всех соревнованиях.
В этой же кампании 37-летний португалец не просто перестал быть основным игроком команды, но и, как кажется, превратился в токсичную фигуру для атмосферы в раздевалке.
Роналду явно недоволен своей ролью, отчетливо это продемонстрировав в минувшую среду, когда ушел со скамейки запасных до окончания основного времени матча против "Тоттенхэма".
В сложившейся ситуации идея о расставании с Криштиану уже не выглядит такой безумной, несмотря на то, что контракт пятикратного обладателя "Золотого мяча" предусматривает опцию продления на 12 месяцев — до июня 2024.
Как сообщает i news со ссылкой на свои источники в клубе, "Юнайтед" всерьез задумывается о расставании с Роналду в январе. Если суперагент Жорже Мендеш не найдет покупателя на своего звездного клиента, "красные дьяволы" даже могут расторгнуть контракт с Криштиану.
Расставание с Роналду могло бы оказать благоприятный эффект не только на атмосферу в коллективе, но и на зарплатную ведомость "Юнайтед", ведь Криштиану является самым высокооплачиваемым игроком "дьяволов".
21.10.2022 10:00
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