Дзола считает, что "Челси" может выиграть Премьер-Лигу

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что "синие" способны выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Сыграв с "Брентфордом" без голов в минувшую среду, "Челси" оказался на четвертом месте и сейчас уступает лидирующему в таблице "Арсеналу" семь очков.



Дзола соглашается, что у нового главного тренера "Челси" Грэма Поттера еще много работы, однако Джанфранко верит в способность "синих" завоевать титул.



"Это все еще возможно. У "Челси" очень хорошая команда, глубокий состав, и они способны побороться за победу в Лиге Чемпионов и даже в Премьер-Лиге".



"Как я и говорил и раньше, команду вроде "Челси" нельзя вычеркивать из чемпионской гонки".



"Впереди у команд топ-уровня еще много сложных матчей, но "Челси" будет в гонке. Конечно, им нужно сделать еще один шаг вперед и улучшить свою игру, но они будут в гонке", — сообщил Дзола Amazon Prime.