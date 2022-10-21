Дзола считает, что "Челси" может выиграть Премьер-Лигу

Джанфранко Дзола Легенда "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что "синие" способны выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Сыграв с "Брентфордом" без голов в минувшую среду, "Челси" оказался на четвертом месте и сейчас уступает лидирующему в таблице "Арсеналу" семь очков.

Дзола соглашается, что у нового главного тренера "Челси" Грэма Поттера еще много работы, однако Джанфранко верит в способность "синих" завоевать титул.

"Это все еще возможно. У "Челси" очень хорошая команда, глубокий состав, и они способны побороться за победу в Лиге Чемпионов и даже в Премьер-Лиге".

"Как я и говорил и раньше, команду вроде "Челси" нельзя вычеркивать из чемпионской гонки".

"Впереди у команд топ-уровня еще много сложных матчей, но "Челси" будет в гонке. Конечно, им нужно сделать еще один шаг вперед и улучшить свою игру, но они будут в гонке", — сообщил Дзола Amazon Prime.


Метки Дзола, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 21.10.2022 09:40 # chelsiukpro
    Ну тут надо доказать на деле обыграть маню в субботу а потом отложеный матч с колбасой!

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  2. wilegend 21.10.2022 09:10 # wilegend
    форест тоже может выиграть апл, просто им нужно сделать еще один шаг вперед и улучшить свою игру

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  3. staryi-eblan 21.10.2022 09:08 # staryi-eblan
    Не будет никакого титула. Сити на уровне и на дистанции турнира перемолет Арсенал. Дело времени

    Тем более сразу 3 топа слетели: Рис, Канте и Фофана. Шансов йок

    Главное быть в топ 4 и кубок какой-нибудь выиграть Синякам

    #инПоттерВиТраст
    #ПоттерМэджик
    #Поттер+Гермиона=любовь

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  4. scouser-punk 21.10.2022 09:06 # scouser-punk
    если он считает, значит в школе был неплохой учитель алгебры
    хотя Дзола хорош был, к нему претензий как к игроку нет, норм нап

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