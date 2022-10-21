Дзола считает, что "Челси" может выиграть Премьер-Лигу
Легенда "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что "синие" способны выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Сыграв с "Брентфордом" без голов в минувшую среду, "Челси" оказался на четвертом месте и сейчас уступает лидирующему в таблице "Арсеналу" семь очков.
Дзола соглашается, что у нового главного тренера "Челси" Грэма Поттера еще много работы, однако Джанфранко верит в способность "синих" завоевать титул.
"Это все еще возможно. У "Челси" очень хорошая команда, глубокий состав, и они способны побороться за победу в Лиге Чемпионов и даже в Премьер-Лиге".
"Как я и говорил и раньше, команду вроде "Челси" нельзя вычеркивать из чемпионской гонки".
"Впереди у команд топ-уровня еще много сложных матчей, но "Челси" будет в гонке. Конечно, им нужно сделать еще один шаг вперед и улучшить свою игру, но они будут в гонке", — сообщил Дзола Amazon Prime.
21.10.2022 09:00
Просмотров: 445
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну тут надо доказать на деле обыграть маню в субботу а потом отложеный матч с колбасой!
(ответить)
форест тоже может выиграть апл, просто им нужно сделать еще один шаг вперед и улучшить свою игру
(ответить)
Не будет никакого титула. Сити на уровне и на дистанции турнира перемолет Арсенал. Дело времени
Тем более сразу 3 топа слетели: Рис, Канте и Фофана. Шансов йок
Главное быть в топ 4 и кубок какой-нибудь выиграть Синякам
#инПоттерВиТраст
#ПоттерМэджик
#Поттер+Гермиона=любовь
(ответить)
если он считает, значит в школе был неплохой учитель алгебры
хотя Дзола хорош был, к нему претензий как к игроку нет, норм нап
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий