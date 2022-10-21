Европейская Суперлига открыта к переговорам с "большой шестеркой"

Новый глава Европейской Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что двери его проекта открыты для грандов Премьер-Лиги.

Напомним, ранее на текущей неделе проект Европейской Суперлиги был получил вторую жизнь, обретя нового исполнительного директора в лице Райхарта.



Изначально вступить в Суперлигу планировали все клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги, и они же первыми вышли из проекта, однако Райхарт оставляет дверь открытой.



"Переговоры с нами — дело добровольное. Если кто-то закрывает дверь перед нами, я не смогу на это повлиять, но я бы ожидал, что людям это будет интересно и что клубы захотят рассмотреть и обсудить эту возможность".



"Многие клубы продолжают интересоваться и предлагать решения, несмотря на критику. Они вернулись, они слушают, они учатся и участвуют в обсуждениях", — сообщил Райхарт BBC.