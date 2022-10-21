Роджерс опечален увольнением Джеррарда

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс признался, что опечален увольнением своего коллеги Стивена Джеррарда из "Астон Виллы".

В четверг вечером "Лестер" одержал победу 2:0 над "Лидсом" и ушел с последнего места в Премьер-Лиге, тогда как "Вилла" уступила 3:0 "Фулхэму" и почти сразу указала на дверь Джеррарду.



Роджерсу жаль, что "Вилла" оказалась недостаточно терпелива к Джеррарду, который поиграл у него "Ливерпуле".



"Я глубоко расстроен. Он великолепно трудился в "Рейнджерс", и я бы предположил, что амбиции "Виллы" заключаются в попадании в еврокубки. Стабильность и терпение правят в футболе".



"Я очень, очень расстроен из-за него. Думаю, при должном терпении он бы вывел их туда, куда они хотят попасть", — цитирует Роджерса Sky Sports.