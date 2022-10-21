Представители Зийеша обратились к "Милану"

Представители вингера "Челси" Хакима Зийеша обратились к "Милану" насчет переезда своего клиента на "Сан-Сиро" в январе.

Зийеш был недоволен своей ограниченной ролью в "Челси" еще в прошлым сезоне и всерьез помышлял о смене клуба еще минувшим летом.



В итоге Хаким остался, однако его ситуация с игровым временем только усугубилась. В этом сезоне 29-летний марокканец отметился лишь одним появлением в стартовом составе "синих" во всех соревнованиях, не совершив ни единого результативного действия.



Выходом из ситуации для Зийеша может стать отъезд со "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно, и Football Italia утверждает, что Хаким уже предпринимает шаги в этом направлении.



Зийеш специально отправил в Италию своего представителя который на текущей неделе встретился с боссами "Милана".



Зная о желании Хакима покинуть клуб, "Челси" может попытаться использовать эту ситуацию с выгодой для себя, ведь со стороны "синих" существует интерес к звезде "Милана" Рафаэлу Леау, который до сих пор не продлил свой контракт.