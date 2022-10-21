Роналду сделал заявление после отстранения от матча против "Челси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал заявление после того, как был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.

Ранее в четверг "Юнайтед" объявил, что Роналду пропустит выезд на "Стэмфорд Бридж". Это станет наказанием для Криштиану, который покинул скамейку запасных, не дожидаясь окончания матча против "Тоттенхэма" в минувшую среду.



Согласно слухам, "красные дьяволы" также оштрафовали 37-летнего португальца на две недельных зарплаты и заставили тренироваться отдельно от первой команды.



Как бы то ни было, Роналду смиренно принял наказание. По словам Криштиану, он не пытался проявить неуважение к тренеру или партнерам по команде — просто эмоции возобладали над ним.



"Как и всегда на протяжении своей карьеры, я стараюсь жить и играть с уважением к своим коллегам, своим советникам и своим тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и на протяжении 20 лет игры в футбол на элитном уровне. И уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия мной решений".



"Я начал играть в очень молодом возрасте, и старшие и самые опытные игроки всегда были очень важны для меня. В дальнейшем я сам старался подавать пример молодежи во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и порой эмоции берут верх над нами".



"Прямо сейчас я чувствую, что должен продолжать упорно работать в Каррингтоне, поддерживать своих партнеров и быть готовым ко всему в каждом матче. Поддаться давлению — не вариант. И никогда не был для меня. Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны остаться едины. Скоро мы снова будем вместе", — гласит заявление Роналду.