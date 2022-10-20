"Вулверхэмптон" отложил назначение нового рулевого на 2023 год

После неудачных поисков нового рулевого "Вулверхэмптон" решил оставить на тренерском мостике временщика Стива Дэвиса.

Именно 57-летний Дэвис, до этого тренировавший юношескую команду U-18 "Вулверхэмптогна", принял управление "волками" после увольнения Бруну Лаже в начале октября.



С тех пор "Вулверхэмптон" не смог договориться ни с Хуленом Лопетеги, ни с Майклом Билом. Не видя других подходящих вариантов, клуб с "Молинью" решил дать больше времени Дэвису.



В официальном заявлении "волков" говорится, что Стив продолжит исполнять обязанности главного тренера до 2023 года.



Как отмечает Sky Sports, боссы "Вулверхэмптона" собираются искать нового постоянного наставника в том числе и на Чемпионате Мира в Катаре.



Добавим, в трех матчах при Дэвиса "волки" потерпели два поражения и одержали одну победу.