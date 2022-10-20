Мойес: "Райс может играть за любой клуб"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его полузащитник Деклан Райс способен выступать за любой клуб в мире.

Накануне Райс не смог предотвратить поражение "Вест Хэма" от "Ливерпуля" со счетом 1:0, однако игра 23-летнего англичанина на "Энфилде" произвела неизгладимое впечатление на Мойеса.



"Если вы этого не видели, то скажу, что он был лучшим игроком на поле — с большим перевесом".



"Он игрок топ-уровня. Он может играть за любой клуб — настолько он хорош, и я говорю это серьезно. Он вернулся в свою лучшую форму. Продолжительными периодами он был великолепен, он доминировал".



"Он брал мяч и проходил мимо соперников. Это большой шаг вперед, он вернулся на свой уровень. Тем, кто видит нас не так часто, скажу, что в прошлом сезоне он так играл в каждом матче".



"Он был так хорош. Думаю, он провел выдающийся матч", — цитирует Мойеса The Independent.