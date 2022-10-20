Наби Кейта возобновил тренировки
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта вернулся к тренировкам с первой командой.
На старте нового сезона "Ливерпуль" испытывает серьезные кадровые проблемы из-за травм, однако сейчас — по крайней мере, в полузащите — ситуация слегка выправилась.
В минувшую среду против "Вест Хэма" Кертис Джонс отметился появлением на замену, а Алекс Окслейд-Чемберлен впервые в сезоне попал в заявку "красных".
Сегодня подоспела еще одна хорошая для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа новость. Как сообщает Evening Standard, в общей группе был замечен Кейта, который не играет с матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в конце июля.
Естественно, что после столь длительного отсутствия с мышечным повреждением 27-летнему гвинейцу, который не был заявлен "Ливерпулем" на групповой этап Лиги Чемпионов, потребуется немало времени, чтобы привести себя в форму.
20.10.2022 19:00
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КНЯЗЬ???
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Кто такой? За кого играет?
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Но это не на долго.
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