Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри планирует купить "Моркам" и вложить в клуб Лиги Один миллионы фунтов.

34-летний Фьюри заработал многие десятки миллионов фунтов благодаря своим звездным боям в последние годы с соперниками вроде Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.



Фьюри родился в Манчестере и с детства болеет за "Манчестер Юнайтед", однако с недавних пор Тайсон развил крепкие отношения с "Моркамом", местным клубом из Ланкашира, где непобежденный боксер сейчас и проживает.



"Я помышляю о покупке "Моркама", в данный момент они выступают в Лиге Один. Поэтому я думаю: "Я бы мог вложить X миллионов в них".



"Мне была предложена возможность купить их футбольный клуб. Я и так владею всей тренировочной инфраструктурой и тренажерным залом, поэтому кто знает? Возможно, вы смотрите сейчас на владельца футбольного клуба", — сообщил Фьюри talkSPORT.