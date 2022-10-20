Тайсон Фьюри планирует купить "Моркам"
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри планирует купить "Моркам" и вложить в клуб Лиги Один миллионы фунтов.
34-летний Фьюри заработал многие десятки миллионов фунтов благодаря своим звездным боям в последние годы с соперниками вроде Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.
Фьюри родился в Манчестере и с детства болеет за "Манчестер Юнайтед", однако с недавних пор Тайсон развил крепкие отношения с "Моркамом", местным клубом из Ланкашира, где непобежденный боксер сейчас и проживает.
"Я помышляю о покупке "Моркама", в данный момент они выступают в Лиге Один. Поэтому я думаю: "Я бы мог вложить X миллионов в них".
"Мне была предложена возможность купить их футбольный клуб. Я и так владею всей тренировочной инфраструктурой и тренажерным залом, поэтому кто знает? Возможно, вы смотрите сейчас на владельца футбольного клуба", — сообщил Фьюри talkSPORT.
20.10.2022 18:00
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Так всё-таки один, или миллионы?
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