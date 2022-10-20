"Вест Хэм" надеется на выздоровление Пакеты в течение пары недель

"Вест Хэм" надеется, что пары недель отдыха полузащитнику Лукасу Пакете будет достаточно, чтобы решить проблемы с плечом.

Пакета все еще находится в поисках своей игры после рекордного для "Вест Хэма" трансфера из "Лиона" за 51 миллион фунтов на исходе летнего окна.



В концовке матча против "Саутгемптона" в минувшее воскресенье Лукас получил травму, в результате чего пропустил выезд к "Ливерпулю" накануне.



Сразу же появились опасения, что 25-летний игрок сборной Бразилии может пропустить Чемпионат Мира в Катаре, однако The Guardian ожидает, что все обойдется.



Медицинский штаб "молотобойцев" оптимистичен насчет травмы Пакеты и ожидает, что плечо Лукаса заживет без какого-либо вмешательства в течение двух недель.