Майкл Бил отказал "Вулверхэмптону"

Главный тренер "Куинз Парк Рейнджерс" Майкл Бил отклонил предложение "Вулверхэмптона".

"Вулверхэмптон" избрал 42-летнего Била своей целью номер один на замену уволенному в начале октября Бруну Лаже, и ожидалось что матч Чемпионшипа против "Кардиффа" накануне станет последним для Майкла в КПР.



Благодаря особенностям контракта Била "волки" могли переманить Майкла всего за 1.2 млн. фунтов, однако клуб с "Молинью" так и не удалось заручиться согласием бывшего ассистента Стивена Джеррарда по "Рейнджерс" и "Астон Вилле", сообщает The Telegraph.



После решения Била остаться в КПР "Вулверхэмптон" вынужден возобновить поиски подходящей кандидатуры. Возможно, "волки" повторно рассмотрят варианты с приглашением Петера Боса или возвращением Нуну Эшпириту Санту.