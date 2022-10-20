Майкл Бил отказал "Вулверхэмптону"
Главный тренер "Куинз Парк Рейнджерс" Майкл Бил отклонил предложение "Вулверхэмптона".
"Вулверхэмптон" избрал 42-летнего Била своей целью номер один на замену уволенному в начале октября Бруну Лаже, и ожидалось что матч Чемпионшипа против "Кардиффа" накануне станет последним для Майкла в КПР.
Благодаря особенностям контракта Била "волки" могли переманить Майкла всего за 1.2 млн. фунтов, однако клуб с "Молинью" так и не удалось заручиться согласием бывшего ассистента Стивена Джеррарда по "Рейнджерс" и "Астон Вилле", сообщает The Telegraph.
После решения Била остаться в КПР "Вулверхэмптон" вынужден возобновить поиски подходящей кандидатуры. Возможно, "волки" повторно рассмотрят варианты с приглашением Петера Боса или возвращением Нуну Эшпириту Санту.
20.10.2022 16:00
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Конечно, отказал, он же не знает португальского.
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