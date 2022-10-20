Фердинанд призвал МЮ отпустить Роналду в январе

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "красных дьяволов" отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба в январе.

Накануне против "Тоттенхэма" главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не выпустил Роналду даже на замену, и Криштиану, не дожидаясь финального свистка, ушел в раздевалку.



Фердинанд понимает гнев Роналду и видит в этом "большую проблему" для Тен Хага.



"Я лишь могу подумать, что они поберегли Криштиану Роналду на матч против "Челси" на выходных".



"Только так я могу объяснить, почему он не сыграл вчера вечером. Думаю, Роналду был абсолютно зол, и это естественно. Я бы не ожидал другой реакции от него. Думаю, это большая проблема для Эрика Тен Хага, и он должен очень тщательно подумать, как ему поступить в следующее трансферное окно".



"Если он не собирается чаще использовать Роналду как игрока стартового состава, тогда, думаю, будет лучше освободить его от контракта".



"Он должен отпустить его. Это несправедливо ни для кого — ни для клуба, ни для Роналду, ни для Тен Хага, — что первым делом после каждого матча его спрашивают: "Почему Роналду не вышел в старте?"



"Об этом будут говорить. "Юнайтед" победил 2:0, но в заголовках Роналду. Это не может быть правильно", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.