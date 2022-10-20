Фердинанд призвал МЮ отпустить Роналду в январе

Криштиану Роналду Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "красных дьяволов" отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба в январе.

Накануне против "Тоттенхэма" главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не выпустил Роналду даже на замену, и Криштиану, не дожидаясь финального свистка, ушел в раздевалку.

Фердинанд понимает гнев Роналду и видит в этом "большую проблему" для Тен Хага.

"Я лишь могу подумать, что они поберегли Криштиану Роналду на матч против "Челси" на выходных".

"Только так я могу объяснить, почему он не сыграл вчера вечером. Думаю, Роналду был абсолютно зол, и это естественно. Я бы не ожидал другой реакции от него. Думаю, это большая проблема для Эрика Тен Хага, и он должен очень тщательно подумать, как ему поступить в следующее трансферное окно".

"Если он не собирается чаще использовать Роналду как игрока стартового состава, тогда, думаю, будет лучше освободить его от контракта".

"Он должен отпустить его. Это несправедливо ни для кого — ни для клуба, ни для Роналду, ни для Тен Хага, — что первым делом после каждого матча его спрашивают: "Почему Роналду не вышел в старте?"

"Об этом будут говорить. "Юнайтед" победил 2:0, но в заголовках Роналду. Это не может быть правильно", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 15:00

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  1. hammersmith 20.10.2022 16:31 # hammersmith
    Знал куда переходил.

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  2. empry 20.10.2022 15:29 # empry
    Решфорд хоть и порет моменты, но умеет выбегать из-за спин защитников и откликаться на скорости на передачи из глубины. У Роналду к сожалению кроме завершения и игры головой почти не осталось козырей.

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  3. mancunia-planet 20.10.2022 15:23 # mancunia-planet
    Эрик босс, нехуй ему указывать как тренить епланы, без Рона они хоть играют в футбол, а не пытаются в потугах найти португеза в штрафной чтоб он забил. Рон вообще не вписывается в ритм скоростной игры в апл, хули тут непонятного прошло его время блеать всё

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  4. selta 20.10.2022 15:16 # selta
    опустить*

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