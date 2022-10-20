Поттер объяснил, почему посадил Обамеянга в запас

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил, почему оставил нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга вне стартового состава на матч против "Брентфорда".

До выезда к "Брентфорду" Обамеянг забил три гола в четырех матчах, однако против "пчел" Поттер позволил Пьер-Эмерику сыграть только девять минут.



После матча, завершившегося без голов, Поттер объяснил, что хотел обеспечить передышку 33-летнему габонцу, а заодно дать игровые минуты Каю Хаверцу.



"Да, конечно, но я знаю причины, почему так поступил".



"Повторюсь, он получает большую нагрузку, он много играл, и это была возможность для Кая, чтобы сыграть и забить — и мы были близки к этому. Да, я понимаю ваш вопрос", — цитирует Поттера Daily Mail.