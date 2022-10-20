Кин: "Юнайтед" ведет себя неуважительно с Роналду"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заступился за нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.
Роналду навлек на себя критику, покинув скамейку запасных "Юнайтед" еще до окончания основного времени матча против "Тоттенхэма" накануне вечером.
Однако Кину кажется, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг мог не доводить до этого, если бы позволил Криштиану уйти минувшим летом.
"Думаю, "Юнайтед" ведет себя неуважительно с Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна".
"Тренер сохранил его. Окей, он сказал, что ему нужны варианты игры. Однако ты не сохраняешь Роналду, чтобы тот сидел на лавке. он один из величайших игроков всех времен".
"У него были возможности уйти. Предположение об отсутствии у него предложений — это чепуха. У него было четыре-пять возможностей".
"Суть в том, что Тен Хаг не собирается использовать Роналду, и чем дальше, тем сквернее это выглядит".
"Юнайтед" не проявляет к Роналду ничего, кроме неуважения", — сообщил Кин Sky Sports.
20.10.2022 12:00
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Потому таким товарищам, как Кин и Роналда, никогда не быть тренером. У них сильно развит нарциссизм. Они всегда будут ставить свои интересы выше команды
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Его никто не брал,поэтому он остался.Рон сам неуважение к команде проявляет,если он не в форме,то команда и тренер в этом не виноваты.Неуважение-это когжа не дожидаясь конца матча сбегаешь со стадиона
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Поцелуй Роналду в задницу, ты же к этому идешь
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Лол, кинка тупица адовая, кристину отпускали, просто никто не хотел её брать
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