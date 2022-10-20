Кин: "Юнайтед" ведет себя неуважительно с Роналду"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заступился за нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

Роналду навлек на себя критику, покинув скамейку запасных "Юнайтед" еще до окончания основного времени матча против "Тоттенхэма" накануне вечером.



Однако Кину кажется, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг мог не доводить до этого, если бы позволил Криштиану уйти минувшим летом.



"Думаю, "Юнайтед" ведет себя неуважительно с Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна".



"Тренер сохранил его. Окей, он сказал, что ему нужны варианты игры. Однако ты не сохраняешь Роналду, чтобы тот сидел на лавке. он один из величайших игроков всех времен".



"У него были возможности уйти. Предположение об отсутствии у него предложений — это чепуха. У него было четыре-пять возможностей".



"Суть в том, что Тен Хаг не собирается использовать Роналду, и чем дальше, тем сквернее это выглядит".



"Юнайтед" не проявляет к Роналду ничего, кроме неуважения", — сообщил Кин Sky Sports.