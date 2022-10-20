Кепа: "Играю с уверенностью в себе"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага признался, что обрел уверенность в себе.

Накануне против "Брентфорда" Кепа в третьем матче Премьер-Лиги подряд не пропустил (0:0). 28-летний испанец сделал еще один шаг к тому, чтобы называться первым номером "Челси".



Эти успехи придают уверенности Кепе, который рад, что может играть матчи подряд, а не довольствоваться редкими появлениями на поле, когда Эдуару Менди нужен отдых.



"Я играю с уверенность в себе, с мячом и без мяча. Я занимаю хорошие позиции, хорошо себя чувствую и помогаю команде. Я рад, что это так".



"Каждому игроку нужна эта уверенность. Также голкиперу важно, когда у тебя есть последовательность и ты играешь несколько матчей подряд".



"Когд ты не играешь, одних тренировок бывает мало. Сейчас я играю с уверенностью в себе", — сообщи Кепа Amazon Prime.