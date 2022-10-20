Миллс: "Роналду думает, что он важнее клуба"

Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс раскритиковал поступок нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в концовке матча против "Тоттенхэма".

Победа "Юнайтед" 2:0 над "Тоттенхэмом" накануне была омрачена выходкой Роналду, который, еще до окончания матча, покинул свое место на скамейке запасных и устремился в раздевалку.



Миллс находит поступок Криштиану демонстративным и считает, что 37-летний португалец поставил себя выше интересов клуба.



"Если Роналду так поступил, то это абсолютный позор. Это неуважительно к команде, тренеру, фанатам".



"Они выигрывают 2:0 — на что он может пожаловаться? Если бы они проигрывали 2:0, он бы имел право, но здесь я не понимаю его недовольства".



"Он явно думает, что он важнее футбольного клуба. Он поступил эгоистично после того, как ему не дали сыграть".



"Он знал, что каждый видит его уходящего вдоль бровки "Олд Траффорд". Это не так, что ускользнул".



"Мне жаль "Юнайтед" и Тен Хага, потому что теперь все только и обсуждают Роналду вместо того, чтобы говорить о выдающейся игре команды топ-уровня", — сообщил Миллс Soccer Special.