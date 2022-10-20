Конте призвал не считать "Тоттенхэм" претендентом на титул

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте призвал не рассматривать свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги после поражения от "Манчестер Юнайтед".

Проиграв на "Олд Траффорд" со счетом 2:0 в среду вечером, "Тоттенхэм" упустил возможность сократить четырехочковое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала".



Некоторые болельщики весьма болезненно восприняли этот результат, однако Конте просит быть снисходительнее к "шпорам".



"Иногда я слышу, как нас называют претендентом на титул. Я же думаю, нам нужно время".



"Мы только 10-11 месяцев вместе. Невозможно за год превратиться из команды с девятого места в претендента на титул, особенно когда ты финишировал в 20 очках позади английских монстров", — цитирует Конте Daily Mail.