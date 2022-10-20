Конте призвал не считать "Тоттенхэм" претендентом на титул

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте призвал не рассматривать свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги после поражения от "Манчестер Юнайтед".

Проиграв на "Олд Траффорд" со счетом 2:0 в среду вечером, "Тоттенхэм" упустил возможность сократить четырехочковое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала".

Некоторые болельщики весьма болезненно восприняли этот результат, однако Конте просит быть снисходительнее к "шпорам".

"Иногда я слышу, как нас называют претендентом на титул. Я же думаю, нам нужно время".

"Мы только 10-11 месяцев вместе. Невозможно за год превратиться из команды с девятого места в претендента на титул, особенно когда ты финишировал в 20 очках позади английских монстров", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 08:00

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  1. gabazhaba 20.10.2022 08:48 # gabazhaba
    Стоит одну игру бездарно с играть, так сразу обиженка перед своими игроками...... я не считаю Вас претендентами на титул. После ЧМ можно будет о чём то судить.

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  2. suddenly 20.10.2022 08:04 # suddenly
    Да ни кто и не считает. Успокойся.

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