Поттер объяснил вынужденную замену Галлахера
Наставник "Челси" Грэм Поттер развеял опасения насчет состояния здоровья полузащитника Конора Галлахера.
22-летнему Галлахеру потребовалась замена уже на 16-й минуте безголевого матча против "Брентфорда" в среду вечером.
Существовали опасения, что Конор мог получить травму колена, однако на самом деле эта замена была вызвана плохим самочувствием игрока сборной Англии.
"Я еще не разговаривал с докторами, но он просто почувствовал себя плохо. Он почувствовал слабость".
"В первые 15 минут вы могли видеть, что он не совсем был собой, поэтому я надеюсь, это пройдет за 24 часа, и он будет в порядке".
"Конечно, это слегка повлияло на него и нас, но я надеюсь, он быстро восстановится", — цитирует Поттера Evening Standard.
20.10.2022 07:00
Просмотров: 95
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: