Поттер объяснил вынужденную замену Галлахера

Наставник "Челси" Грэм Поттер развеял опасения насчет состояния здоровья полузащитника Конора Галлахера.

22-летнему Галлахеру потребовалась замена уже на 16-й минуте безголевого матча против "Брентфорда" в среду вечером.



Существовали опасения, что Конор мог получить травму колена, однако на самом деле эта замена была вызвана плохим самочувствием игрока сборной Англии.



"Я еще не разговаривал с докторами, но он просто почувствовал себя плохо. Он почувствовал слабость".



"В первые 15 минут вы могли видеть, что он не совсем был собой, поэтому я надеюсь, это пройдет за 24 часа, и он будет в порядке".



"Конечно, это слегка повлияло на него и нас, но я надеюсь, он быстро восстановится", — цитирует Поттера Evening Standard.