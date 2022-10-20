Тен Хаг: "Я разберусь с Роналду"

Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пообещал разобраться со своим нападающим Криштиану Роналду, который покинул свое место до окончания матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Лишь в августе Роналду имел серьезный разговор с Тен Хагом, когда покинул "Олд Траффорд", не дожидаясь окончания предсезонного матча против "Райо Вальекано".

В среду вечером Роналду повторил свою выходку. Поняв, что Тен Хаг не выпустит его даже на замену, еще до финального свистка Криштиану устремился в подтрибунный тоннель, и после победы 2:0 Эрик был вынужден на это отреагировать.

"Я не обратил на это внимание, я разберусь с этим завтра. Я хочу сосредоточиться на команде".

"Это был великолепный матч матч в исполнении 11 игроков. Хотя, я должен поправить себя — вышедшие на замену тоже себя проявили. Это была командная игра. Думаю, вы видели, что мы обороняемся 11 игроками и 11 атакуем. Я остался доволен", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Тен Хаг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1137

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selta 20.10.2022 06:18 # selta
    либо уходишь великим, либо жалким посмешищем...
    Рон как Али, во времена золотого века бокса, тот тоже не ушел вовремя

    (ответить)

  2. sayanara 20.10.2022 06:08 # sayanara
    Я бы на месте муму уже бы давно послал нахуй этого долбаеба

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: