Тен Хаг: "Я разберусь с Роналду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пообещал разобраться со своим нападающим Криштиану Роналду, который покинул свое место до окончания матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Лишь в августе Роналду имел серьезный разговор с Тен Хагом, когда покинул "Олд Траффорд", не дожидаясь окончания предсезонного матча против "Райо Вальекано".



В среду вечером Роналду повторил свою выходку. Поняв, что Тен Хаг не выпустит его даже на замену, еще до финального свистка Криштиану устремился в подтрибунный тоннель, и после победы 2:0 Эрик был вынужден на это отреагировать.



"Я не обратил на это внимание, я разберусь с этим завтра. Я хочу сосредоточиться на команде".



"Это был великолепный матч матч в исполнении 11 игроков. Хотя, я должен поправить себя — вышедшие на замену тоже себя проявили. Это была командная игра. Думаю, вы видели, что мы обороняемся 11 игроками и 11 атакуем. Я остался доволен", — цитирует Тен Хага Sky Sports.