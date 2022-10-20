МЮ в доминирующей манере победил "Тоттенхэм"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" в доминирующей манере победил "Тоттенхэм", и только благодаря блестящей игре Уго Льориса в воротах гости "Олд Траффорд" пропустили всего дважды — 2:0.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал лишь одной перестановкой в стартовом составе на безголевую ничью против "Ньюкасла", на сей раз выпустив Маркуса Рэшфорда, а не Криштиану Роналду.

У "шпор" лишь Ив Биссума поменял травмированного Ришарлисона.

"Юнайтед" в доминирующей манере начал матч и сразу же принялся пристреливаться. Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис трудился в поте лица, отражая удары Фреда, Рэшфорда, Бруну Фернандеша и других. А Антони закрутил мяч в основание штанги.

Попытки гостей контратаковать были довольно робкими и редкими. До перерыва Давиду Де Хеа пришлось лишь однажды вступить в игру, отразив удар Харри Кейна.

В начале второго тайма справедливость все же восторжествовала. Фред нанес удар с подступов к штрафной, а рикошет от Бена Дэвиса не оставил Льорису шансов на очередное спасение — 1:0.

"Дьяволы" не остановились на достигнутом, продолжив напрягать Льориса и его партнеров по обороне. Контратаки у "шпор" по-прежнему не ладились — лишь Кейн имел шанс, но пробил прямо в Де Хеа.

На 69-й минуте "Юнайтед" удвоил счет, и это выглядело закономерно. Эрик Дайер не позволил Фреду прокинуть мяч мимо себя в штрафной, но снаряд отскочил к Фернандешу, который тут же пробил — 2:0.

Спустя пять минут Льорис предотвратил третий гол, совершив просто гениальный сейв после удара Рэшфорда, легко разделавшегося с Дайером, из пределов штрафной площади.

Далее игра стала успокаиваться, последовали многочисленные замены. Гости не имели реальных моментов размочить счет.

"Юнайтед" победил в доминирующей манере, и итоговый счет не отражает того игрового преимущества, которое имели "дьяволы". "Тоттенхэм" должен благодарить Льориса, что все не закончилось разгромом.

"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 00:15

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 20.10.2022 00:59 # v-0987654321
    Астер и jirrort тупой ещё тупее )

    Мои личные сучки)

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  2. brown-ale 20.10.2022 00:35 # brown-ale
    Конте на удивление ссыкливо сыграл. Сона вообще не было видно.

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  3. v-0987654321 20.10.2022 00:29 # v-0987654321
    Как же ахуенно когда кончаешь на ибало пенсам

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  4. novocaine 20.10.2022 00:23 # novocaine
    Дежа Вю, как будто снова вс Омонии играли, все более-менее стабильно и хорошо кроме реализации, если б не Льорис счет мог бы перевалить за 5-0. С победкой!

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  5. v-0987654321 20.10.2022 00:23 # v-0987654321
    ФК Четвергси

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  6. yaxaaabalya 20.10.2022 00:22 # yaxaaabalya
    А так Лльорису уважуха,сохранил парику лицо и честь(которой никогда и не было)за контексом повышение зп,рукопожатие,спасибо и минет.

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  7. v-0987654321 20.10.2022 00:21 # v-0987654321
    ФК бизнесЛОХси уже на четвереньках

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  8. takernotagiver 20.10.2022 00:21 # takernotagiver
    Что же эти звери с пенсами сделают, боюсь представить)))

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  9. mancunia-planet 20.10.2022 00:20 # mancunia-planet
    Как же охуенно сыграли абсолютно, ничего не дали сделать шпорам. Повезло, что только два гола пустили...

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  10. jirrort 20.10.2022 00:19 # jirrort
    20.10.2022 00:17 #
    v-0987654321

    ФК ЧЕЛСИ лучший английски команда 21 век и это правда

    Источник: http://fapl.ru/posts/96264/#reply

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  11. kukuruzko 20.10.2022 00:19 # kukuruzko
    вагиф,живи!

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  12. mancunia-planet 20.10.2022 00:19 # mancunia-planet
    А Рон, конечно, хуисас пусть валит нахой терпеть его уже не могу, перешёл все границы прошмадовка капризная!

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  13. pepguardiola 20.10.2022 00:18 # pepguardiola
    Теперь он еще и комменты трет))

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  14. b84 20.10.2022 00:18 # b84
    топ-7 сформировалось

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  15. yaxaaabalya 20.10.2022 00:18 # yaxaaabalya
    Вот это пенсам пизда канэш в след туре)Побрейте письки хотя бы,дядя Эрик любит когда лысо)

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  16. glebus 20.10.2022 00:17 # glebus
    фред порадовал, в паре с каземиро может нащупать игру. Сегодня конечно полная доминация, все были хороши

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  17. great-alexander 20.10.2022 00:17 # great-alexander
    вагину керимовну унизили на глазах всех его родни

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  18. v-0987654321 20.10.2022 00:17 # v-0987654321
    Вагиф Шеееееерсть хахахаха

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  19. mancunia-planet 20.10.2022 00:17 # mancunia-planet
    Шпоры всегда в апл сосут хер у Манчестер, вечные клиенты
    Контекс не может победить на ОТ
    Лохи блеать пздц петухи епаные)

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  20. yaxaaabalya 20.10.2022 00:16 # yaxaaabalya
    Вагиф,выходи блять,матч закончился ахахахах

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