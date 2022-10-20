МЮ в доминирующей манере победил "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" в доминирующей манере победил "Тоттенхэм", и только благодаря блестящей игре Уго Льориса в воротах гости "Олд Траффорд" пропустили всего дважды — 2:0.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал лишь одной перестановкой в стартовом составе на безголевую ничью против "Ньюкасла", на сей раз выпустив Маркуса Рэшфорда, а не Криштиану Роналду.



У "шпор" лишь Ив Биссума поменял травмированного Ришарлисона.



"Юнайтед" в доминирующей манере начал матч и сразу же принялся пристреливаться. Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис трудился в поте лица, отражая удары Фреда, Рэшфорда, Бруну Фернандеша и других. А Антони закрутил мяч в основание штанги.



Попытки гостей контратаковать были довольно робкими и редкими. До перерыва Давиду Де Хеа пришлось лишь однажды вступить в игру, отразив удар Харри Кейна.



В начале второго тайма справедливость все же восторжествовала. Фред нанес удар с подступов к штрафной, а рикошет от Бена Дэвиса не оставил Льорису шансов на очередное спасение — 1:0.



"Дьяволы" не остановились на достигнутом, продолжив напрягать Льориса и его партнеров по обороне. Контратаки у "шпор" по-прежнему не ладились — лишь Кейн имел шанс, но пробил прямо в Де Хеа.



На 69-й минуте "Юнайтед" удвоил счет, и это выглядело закономерно. Эрик Дайер не позволил Фреду прокинуть мяч мимо себя в штрафной, но снаряд отскочил к Фернандешу, который тут же пробил — 2:0.



Спустя пять минут Льорис предотвратил третий гол, совершив просто гениальный сейв после удара Рэшфорда, легко разделавшегося с Дайером, из пределов штрафной площади.



Далее игра стала успокаиваться, последовали многочисленные замены. Гости не имели реальных моментов размочить счет.



"Юнайтед" победил в доминирующей манере, и итоговый счет не отражает того игрового преимущества, которое имели "дьяволы". "Тоттенхэм" должен благодарить Льориса, что все не закончилось разгромом.



"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче