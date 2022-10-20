МЮ в доминирующей манере победил "Тоттенхэм"
"Манчестер Юнайтед" в доминирующей манере победил "Тоттенхэм", и только благодаря блестящей игре Уго Льориса в воротах гости "Олд Траффорд" пропустили всего дважды — 2:0.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал лишь одной перестановкой в стартовом составе на безголевую ничью против "Ньюкасла", на сей раз выпустив Маркуса Рэшфорда, а не Криштиану Роналду.
У "шпор" лишь Ив Биссума поменял травмированного Ришарлисона.
"Юнайтед" в доминирующей манере начал матч и сразу же принялся пристреливаться. Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис трудился в поте лица, отражая удары Фреда, Рэшфорда, Бруну Фернандеша и других. А Антони закрутил мяч в основание штанги.
Попытки гостей контратаковать были довольно робкими и редкими. До перерыва Давиду Де Хеа пришлось лишь однажды вступить в игру, отразив удар Харри Кейна.
В начале второго тайма справедливость все же восторжествовала. Фред нанес удар с подступов к штрафной, а рикошет от Бена Дэвиса не оставил Льорису шансов на очередное спасение — 1:0.
"Дьяволы" не остановились на достигнутом, продолжив напрягать Льориса и его партнеров по обороне. Контратаки у "шпор" по-прежнему не ладились — лишь Кейн имел шанс, но пробил прямо в Де Хеа.
На 69-й минуте "Юнайтед" удвоил счет, и это выглядело закономерно. Эрик Дайер не позволил Фреду прокинуть мяч мимо себя в штрафной, но снаряд отскочил к Фернандешу, который тут же пробил — 2:0.
Спустя пять минут Льорис предотвратил третий гол, совершив просто гениальный сейв после удара Рэшфорда, легко разделавшегося с Дайером, из пределов штрафной площади.
Далее игра стала успокаиваться, последовали многочисленные замены. Гости не имели реальных моментов размочить счет.
"Юнайтед" победил в доминирующей манере, и итоговый счет не отражает того игрового преимущества, которое имели "дьяволы". "Тоттенхэм" должен благодарить Льориса, что все не закончилось разгромом.
"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
20.10.2022 00:15
Просмотров: 1193
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Астер и jirrort тупой ещё тупее )
Мои личные сучки)
(ответить)
Конте на удивление ссыкливо сыграл. Сона вообще не было видно.
(ответить)
Как же ахуенно когда кончаешь на ибало пенсам
(ответить)
Дежа Вю, как будто снова вс Омонии играли, все более-менее стабильно и хорошо кроме реализации, если б не Льорис счет мог бы перевалить за 5-0. С победкой!
(ответить)
ФК Четвергси
(ответить)
А так Лльорису уважуха,сохранил парику лицо и честь(которой никогда и не было)за контексом повышение зп,рукопожатие,спасибо и минет.
(ответить)
ФК бизнесЛОХси уже на четвереньках
(ответить)
Что же эти звери с пенсами сделают, боюсь представить)))
(ответить)
Как же охуенно сыграли абсолютно, ничего не дали сделать шпорам. Повезло, что только два гола пустили...
(ответить)
20.10.2022 00:17 #
v-0987654321
ФК ЧЕЛСИ лучший английски команда 21 век и это правда
Источник: http://fapl.ru/posts/96264/#reply
(ответить)
вагиф,живи!
(ответить)
А Рон, конечно, хуисас пусть валит нахой терпеть его уже не могу, перешёл все границы прошмадовка капризная!
(ответить)
Теперь он еще и комменты трет))
(ответить)
топ-7 сформировалось
(ответить)
Вот это пенсам пизда канэш в след туре)Побрейте письки хотя бы,дядя Эрик любит когда лысо)
(ответить)
фред порадовал, в паре с каземиро может нащупать игру. Сегодня конечно полная доминация, все были хороши
(ответить)
вагину керимовну унизили на глазах всех его родни
(ответить)
Вагиф Шеееееерсть хахахаха
(ответить)
Шпоры всегда в апл сосут хер у Манчестер, вечные клиенты
Контекс не может победить на ОТ
Лохи блеать пздц петухи епаные)
(ответить)
Вагиф,выходи блять,матч закончился ахахахах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий