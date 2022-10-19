"Челси" запнулся о "Брентфорд"
"Челси" прервал свою победную серию, не сумев справиться на выезде с "Брентфордом".
В стартовый состав "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен и Мадс Роэрслев, заменив Кристоффера Айера и Йоана Висса относительно победы над "Брайтоном" в пятницу.
Наставник "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков после выезда на "Вилла Парк", оказав доверие Калиду Кулибали, Сесару Аспиликуэте, Жоржиньо, Конору Галлахеру и Армандо Бройе.
В первом тайме мяч гораздо лучше держался у "Челси". Несмотря на это "Брентфорд" играл острее своего именитого соперника.
Впрочем, реально опасных моментов игре отчаянно не хватило, и первые 45 минут больше запомнились травмой и вынужденной заменой полузащитника гостей Конора Галлахера.
Столь же беззубая игра продолжилась и после перерыва, а в те редкие опасные моменты, что все-таки возникали, выше всяких похвал действовали испанские голкиперы Давид Райя и Кепа Аррисабалага. В итоге забить никому не удалось.
"Челси", как показалось, слегка выдохся после четырех побед подряд в Премьер-Лиге. Действиям "синих" не хватало остроты, однако отсутствие пропущенных голов должно порадовать Поттера.
"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче
19.10.2022 23:35
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Последние комментарии:
Чет заголовок прочитал сразу «челси залупа Бренфорда»
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Ваша команда еще строится. Этот сезон не ваш. Но думаю, в следующем сезоне команда будет жжечь
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с Менди было бы 0:2
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Спасибо моему любимому Челси за прекрасный вечер. Немного не повезло с судьёй,но судьба ещё вернёт нам должок в этом сезоне. Любите Челси, верьте в Челси.
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говно.
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С победой, дауны
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Поттербол решает. Лучшее снотворное.
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Бля играют против брентфорда и плачутся что пенку не дали пхахахахаххахахахаха это весь уровень обосральсе
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ЕСЛИ В ДВУХ СЛОВАХ : СУДЬЯ ПИДАРАС
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Поттерси лучшие.
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