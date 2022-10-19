"Челси" запнулся о "Брентфорд"

"Челси" прервал свою победную серию, не сумев справиться на выезде с "Брентфордом".

В стартовый состав "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен и Мадс Роэрслев, заменив Кристоффера Айера и Йоана Висса относительно победы над "Брайтоном" в пятницу.



Наставник "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков после выезда на "Вилла Парк", оказав доверие Калиду Кулибали, Сесару Аспиликуэте, Жоржиньо, Конору Галлахеру и Армандо Бройе.



В первом тайме мяч гораздо лучше держался у "Челси". Несмотря на это "Брентфорд" играл острее своего именитого соперника.



Впрочем, реально опасных моментов игре отчаянно не хватило, и первые 45 минут больше запомнились травмой и вынужденной заменой полузащитника гостей Конора Галлахера.



Столь же беззубая игра продолжилась и после перерыва, а в те редкие опасные моменты, что все-таки возникали, выше всяких похвал действовали испанские голкиперы Давид Райя и Кепа Аррисабалага. В итоге забить никому не удалось.



"Челси", как показалось, слегка выдохся после четырех побед подряд в Премьер-Лиге. Действиям "синих" не хватало остроты, однако отсутствие пропущенных голов должно порадовать Поттера.



"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче