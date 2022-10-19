"Челси" запнулся о "Брентфорд"

Кепа Аррисабалага и Айвен Тоуни "Челси" прервал свою победную серию, не сумев справиться на выезде с "Брентфордом".

В стартовый состав "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен и Мадс Роэрслев, заменив Кристоффера Айера и Йоана Висса относительно победы над "Брайтоном" в пятницу.

Наставник "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков после выезда на "Вилла Парк", оказав доверие Калиду Кулибали, Сесару Аспиликуэте, Жоржиньо, Конору Галлахеру и Армандо Бройе.

В первом тайме мяч гораздо лучше держался у "Челси". Несмотря на это "Брентфорд" играл острее своего именитого соперника.

Впрочем, реально опасных моментов игре отчаянно не хватило, и первые 45 минут больше запомнились травмой и вынужденной заменой полузащитника гостей Конора Галлахера.

Столь же беззубая игра продолжилась и после перерыва, а в те редкие опасные моменты, что все-таки возникали, выше всяких похвал действовали испанские голкиперы Давид Райя и Кепа Аррисабалага. В итоге забить никому не удалось.

"Челси", как показалось, слегка выдохся после четырех побед подряд в Премьер-Лиге. Действиям "синих" не хватало остроты, однако отсутствие пропущенных голов должно порадовать Поттера.

"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2022 23:35

Количество просмотров Просмотров: 799

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 20.10.2022 00:20 # beatles-red
    Чет заголовок прочитал сразу «челси залупа Бренфорда»

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  2. takernotagiver 20.10.2022 00:19 # takernotagiver
    Ваша команда еще строится. Этот сезон не ваш. Но думаю, в следующем сезоне команда будет жжечь

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  3. ataman 20.10.2022 00:13 # ataman
    с Менди было бы 0:2

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  4. jirrort 19.10.2022 23:48 # jirrort
    Спасибо моему любимому Челси за прекрасный вечер. Немного не повезло с судьёй,но судьба ещё вернёт нам должок в этом сезоне. Любите Челси, верьте в Челси.

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  5. skydreams 19.10.2022 23:44 # skydreams
    говно.

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  6. hammersmith 19.10.2022 23:43 # hammersmith
    С победой, дауны

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  7. brown-ale 19.10.2022 23:41 # brown-ale
    Поттербол решает. Лучшее снотворное.

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  8. felix-the-cat 19.10.2022 23:41 # felix-the-cat
    Бля играют против брентфорда и плачутся что пенку не дали пхахахахаххахахахаха это весь уровень обосральсе

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  9. thegodfather 19.10.2022 23:40 # thegodfather
    ЕСЛИ В ДВУХ СЛОВАХ : СУДЬЯ ПИДАРАС

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  10. chelsea-super 19.10.2022 23:39 # chelsea-super
    Поттерси лучшие.

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