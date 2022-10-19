Нуньес принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"
"Ливерпуль" одержал победу 1:0 над "Вест Хэмом" благодаря голу Дарвина Нуньеса в середине первого тайма.
По сравнению с воскресной победой 1:0 над "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп освежил стартовый состав с помощью Трента Александер-Арнольда, Костаса Цимикаса, Джордана Хендерсона, Фабиу Карвалью и Дарвина Нуньеса.
Впервые после перехода в клуб место в старте "молотобойцев" на матч Премьер-Лиги получил Флинн Даунс. Также появились с первых минут Курт Зума и Пабло Форнальс.
"Ливерпуль" по-хозяйски начал матч и уже на 22-й минуте открыл счет. Цимикас выполнил классную подачу с левого фланга в центр штрафной, а Нуньес пробил головой с отскоком от газона — 1:0.
Почти сразу же Нуньес мог отличиться еще раз, однако голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански выручил свою команду.
Хозяева продолжили создавать и упускать моменты. Например, на 39-й минуте Нуньес пробил в штангу.
А в концовке первого тайма Джо Гомес нарушил правила на Джарроде Боуэне в своей штрафной. Сам же пострадавший взялся исполнять пенальти, однако его удар был отражен Алиссоном.
Отделавшись испугом, во втором тайме "красные" продолжили искать второй гол, однако оказываемое ими давление не приносило плодов.
На 79-й минуте Курт Зума, прерывая прострел Хендерсона, едва не совершил автогол, направив мяч в крестовину своих ворот.
"Молотобойцы" могли и избежать поражения, но Джеймс Милнер просто спас свою команду на 87-й минуте, заблокировав удар Томаша Соучека в упор.
"Вест Хэм" показал себя организованной и дисциплинированной командой. Если бы не определенное везение у своих ворот, "Ливерпуль" вполне мог потерять очки в этом матче.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
19.10.2022 23:25
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Последние комментарии:
Кризисный Ливер с 4 ым составом урывают победу.
Вот тоаприки ез же
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узбек ЖОПА, ору)))))))))))))))
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Бойтесь братья, сейчас он кинет нас в бан ))
Гойдаааааааааахахахахахахахаха
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Никуя там вар 3 гола отменил Реалу оруууууууу
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Угадайте коренных ЛОХов фупла,до игры сидят пздять алга ЛОХи
После игры сидят с обвисшими еблойдами?
Подсказка ФК ЛОХси
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Играли без злости,там победа была нашей,судья оказался скрытым хуесосом
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Пока что реакция нынешнего МЮ на фейлы радуют. После убогой игры с "сороками" нужно было побеждать и они это сделали. Молодцы
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О норм, уже в субботу личные сучки Поттера приедут на Бридж.
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ФА бы доппинг тест провел Лльорису,чет ебанутый чел
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Фред просто бог. Не видел у него таких игр за МЮ раньше. "Куры" на Траффорде традиционно никакие, но "Юнайтед" кажется выдал один из лучших матчей сезона.
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Палец не покажи!!!
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Где то на рынке вонючи шерсть Вагиф сосёт как Астер)
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мама,я админ! корнишон казашенский(
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вы наверное кто еще не в курсе, то вам скажу, а остальным напомню : КЕПА лучший кипер АПЛ)
ооххоохохохо
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Фред сегодня включил Роналду
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Оруууууууууу, чмошник почувствовал власть
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Пенсы,готовьте анальные пробки,из под вина или шампанского тоже сойдет,можно потом бутылку использовать))
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Чиошник на эмпри погорел и дал бан, сукаааа оруу с чмошника))
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Манки с следующем туре насуют пенсам по полной)
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Лльорис матч жизни выдает,ебаный цвет.
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