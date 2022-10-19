Нуньес принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" одержал победу 1:0 над "Вест Хэмом" благодаря голу Дарвина Нуньеса в середине первого тайма.

По сравнению с воскресной победой 1:0 над "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп освежил стартовый состав с помощью Трента Александер-Арнольда, Костаса Цимикаса, Джордана Хендерсона, Фабиу Карвалью и Дарвина Нуньеса.

Впервые после перехода в клуб место в старте "молотобойцев" на матч Премьер-Лиги получил Флинн Даунс. Также появились с первых минут Курт Зума и Пабло Форнальс.

"Ливерпуль" по-хозяйски начал матч и уже на 22-й минуте открыл счет. Цимикас выполнил классную подачу с левого фланга в центр штрафной, а Нуньес пробил головой с отскоком от газона — 1:0.

Почти сразу же Нуньес мог отличиться еще раз, однако голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански выручил свою команду.

Хозяева продолжили создавать и упускать моменты. Например, на 39-й минуте Нуньес пробил в штангу.

А в концовке первого тайма Джо Гомес нарушил правила на Джарроде Боуэне в своей штрафной. Сам же пострадавший взялся исполнять пенальти, однако его удар был отражен Алиссоном.

Отделавшись испугом, во втором тайме "красные" продолжили искать второй гол, однако оказываемое ими давление не приносило плодов.

На 79-й минуте Курт Зума, прерывая прострел Хендерсона, едва не совершил автогол, направив мяч в крестовину своих ворот.

"Молотобойцы" могли и избежать поражения, но Джеймс Милнер просто спас свою команду на 87-й минуте, заблокировав удар Томаша Соучека в упор.

"Вест Хэм" показал себя организованной и дисциплинированной командой. Если бы не определенное везение у своих ворот, "Ливерпуль" вполне мог потерять очки в этом матче.

"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2022 23:25

Количество просмотров Просмотров: 1537

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 20.10.2022 00:09 # v-0987654321
    Кризисный Ливер с 4 ым составом урывают победу.
    Вот тоаприки ез же

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  2. thegodfather 20.10.2022 00:07 # thegodfather
    узбек ЖОПА, ору)))))))))))))))

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  3. pepguardiola 20.10.2022 00:03 # pepguardiola
    Бойтесь братья, сейчас он кинет нас в бан ))

    Гойдаааааааааахахахахахахахаха

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  4. jirrort 20.10.2022 00:03 # jirrort
    Никуя там вар 3 гола отменил Реалу оруууууууу

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  5. v-0987654321 20.10.2022 00:02 # v-0987654321
    Угадайте коренных ЛОХов фупла,до игры сидят пздять алга ЛОХи
    После игры сидят с обвисшими еблойдами?

    Подсказка ФК ЛОХси

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  6. yaxaaabalya 20.10.2022 00:02 # yaxaaabalya
    Играли без злости,там победа была нашей,судья оказался скрытым хуесосом

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  7. empry 20.10.2022 00:01 # empry
    Пока что реакция нынешнего МЮ на фейлы радуют. После убогой игры с "сороками" нужно было побеждать и они это сделали. Молодцы

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  8. jirrort 19.10.2022 23:59 # jirrort
    О норм, уже в субботу личные сучки Поттера приедут на Бридж.

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  9. yaxaaabalya 19.10.2022 23:57 # yaxaaabalya
    ФА бы доппинг тест провел Лльорису,чет ебанутый чел

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  10. empry 19.10.2022 23:57 # empry
    Фред просто бог. Не видел у него таких игр за МЮ раньше. "Куры" на Траффорде традиционно никакие, но "Юнайтед" кажется выдал один из лучших матчей сезона.

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  11. pepguardiola 19.10.2022 23:56 # pepguardiola
    Палец не покажи!!!

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  12. v-0987654321 19.10.2022 23:54 # v-0987654321
    Где то на рынке вонючи шерсть Вагиф сосёт как Астер)

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  13. kukuruzko 19.10.2022 23:54 # kukuruzko
    мама,я админ! корнишон казашенский(

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  14. thegodfather 19.10.2022 23:53 # thegodfather
    вы наверное кто еще не в курсе, то вам скажу, а остальным напомню : КЕПА лучший кипер АПЛ)

    ооххоохохохо

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  15. pepguardiola 19.10.2022 23:52 # pepguardiola
    Фред сегодня включил Роналду

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  16. pepguardiola 19.10.2022 23:52 # pepguardiola
    Оруууууууууу, чмошник почувствовал власть

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  17. yaxaaabalya 19.10.2022 23:51 # yaxaaabalya
    Пенсы,готовьте анальные пробки,из под вина или шампанского тоже сойдет,можно потом бутылку использовать))

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  18. barstreetboy 19.10.2022 23:50 # barstreetboy
    Чиошник на эмпри погорел и дал бан, сукаааа оруу с чмошника))

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  19. takernotagiver 19.10.2022 23:48 # takernotagiver
    Манки с следующем туре насуют пенсам по полной)

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  20. yaxaaabalya 19.10.2022 23:48 # yaxaaabalya
    Лльорис матч жизни выдает,ебаный цвет.

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