Джеррард: "Полностью уверен насчет Коутиньо"

Филиппе Коутиньо и Стивен Джеррард Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард выразил поддержку растерявшему форму плеймейкеру Филиппе Коутиньо.

В мае "Вилла" согласилась заплатить "Барселоне" 17 миллионов фунтов, чтобы оставить Коутиньо у себя после завершения аренды.

И хотя Филиппе крайне неважно начал новый сезон, до сих пор не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи, Джеррард верит, что 30-летний бразилец может быстро преобразиться.

"Учитывая его возраст и талант, я полностью уверен насчет Фила".

"Конечно, его статистические показатели в данный момент говорят, что он не показывает своей лучшей игры, и все мы относимся к этому с пониманием. Наш персонал и я как тренер окажем ему всю необходимую поддержку".

"Он трудится, он старается, но его форма слегка отражает форму команды. Ему просто нужно немного удачи, чтобы поверить в себя".

"Однако ты не можешь потерять талант, ты не можешь потерять мастерство. Если мы сможем вернуть Фила в состояние, когда он только перешел в "Астон Виллу", он снова будет поражать воображение каждого".

"Ситуация с уверенностью в себе может очень быстро измениться, поэтому мое мнение насчет Фила Коутиньо никогда не изменится — я каждый день вижу его на тренировках, и ему просто нужно воспроизводить это в матчах", — цитирует Джеррарда Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2022 23:00

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  1. true-manc 19.10.2022 23:06 # true-manc
    собачка по старой лузерпульской дружбе постоянно выпускает этого сдувшегося лоха, у которого кроме дальних ударов ни одного норм скилла никогда не было - крайне непрофессионально действует свини жи. неудивительно, что с такой добротной командой барахтается на дне таблицы тупица - распустила кумовство в Вилле скузня

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