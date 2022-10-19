Джеррард: "Полностью уверен насчет Коутиньо"

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард выразил поддержку растерявшему форму плеймейкеру Филиппе Коутиньо.

В мае "Вилла" согласилась заплатить "Барселоне" 17 миллионов фунтов, чтобы оставить Коутиньо у себя после завершения аренды.



И хотя Филиппе крайне неважно начал новый сезон, до сих пор не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи, Джеррард верит, что 30-летний бразилец может быстро преобразиться.



"Учитывая его возраст и талант, я полностью уверен насчет Фила".



"Конечно, его статистические показатели в данный момент говорят, что он не показывает своей лучшей игры, и все мы относимся к этому с пониманием. Наш персонал и я как тренер окажем ему всю необходимую поддержку".



"Он трудится, он старается, но его форма слегка отражает форму команды. Ему просто нужно немного удачи, чтобы поверить в себя".



"Однако ты не можешь потерять талант, ты не можешь потерять мастерство. Если мы сможем вернуть Фила в состояние, когда он только перешел в "Астон Виллу", он снова будет поражать воображение каждого".



"Ситуация с уверенностью в себе может очень быстро измениться, поэтому мое мнение насчет Фила Коутиньо никогда не изменится — я каждый день вижу его на тренировках, и ему просто нужно воспроизводить это в матчах", — цитирует Джеррарда Sky Sports.