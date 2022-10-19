Саутгейт назовет 55 игроков в расширенной заявке англичан на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт собирается включить 55 игроков в расширенную заявку на Чемпионат Мира в Катаре.
С собой в Катар Саутгейт, как и наставник любой другой участвующей в турнире сборной, сможет взять только 26 игроков.
Несмотря на это, расширенная заявка, которую Гарет собирается опубликовать в пятницу, будет включать в себя 55 футболистов, утверждает Daily Mail.
Например, ожидается, что в этом списке будет нападающий "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе, который значился и в расширенной заявке англичан на Евро-2020 прошлым летом.
Добавим, с окончательной заявкой Саутгейту надлежит определиться к 14 ноября.
19.10.2022 22:00
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