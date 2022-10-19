Саутгейт назовет 55 игроков в расширенной заявке англичан на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт собирается включить 55 игроков в расширенную заявку на Чемпионат Мира в Катаре.

С собой в Катар Саутгейт, как и наставник любой другой участвующей в турнире сборной, сможет взять только 26 игроков.



Несмотря на это, расширенная заявка, которую Гарет собирается опубликовать в пятницу, будет включать в себя 55 футболистов, утверждает Daily Mail.



Например, ожидается, что в этом списке будет нападающий "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе, который значился и в расширенной заявке англичан на Евро-2020 прошлым летом.



Добавим, с окончательной заявкой Саутгейту надлежит определиться к 14 ноября.