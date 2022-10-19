Адама Траоре хочет вернуться в Испанию

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре выразил желание вернуться в испанскую Ла Лигу.

Накануне 26-летний Траоре отметился своим первым голом в сезоне, что, правда, не уберегло "Вулверхэмптон" от поражения 2:1 в гостях у "Кристал Пэлас".



И хотя в данный момент Траоре сосредоточен на "волках", Адама мечтает однажды вернуться в родную Испанию, где он провел вторую половину прошлого сезона, выступая за "Барселону" на правах аренды.



"Конечно, я хочу вернуться в Испанию. Это страна, которую я люблю и в которой я родился. Это очень ясно для меня, но всему свое время".



"Я вернулся в "Барселону" на несколько месяцев, хотя у меня были другие варианты. Я сам решил вернуться туда, чтобы помочь. Я не знаю, куда, но однажды я определенно вернусь в Испанию. Прямо сейчас я сосредоточен на сезоне и улучшении своей формы", — сообщил Траоре AS.