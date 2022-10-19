Мерсон: "Юнайтед" не проиграет "Тоттенхэму"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что "Манчестер Юнайтед" не проиграет "Тоттенхэму" в среду.

В среду вечером "Юнайтед" примет на "Олд Траффорд" своего прямого конкурента по Премьер-Лиге. Кроме того, как напоминает Мерсон, в ближайшую субботу "красные дьяволы" отправятся в гости к "Челси", еще одной команде из верхней части таблицы.



По мнению Мерсона, "Юнайтед" обязан не проиграть оба этих ближайших матча, и Пол верит, что против "Тоттенхэма" подопечные Эрика Тен Хага с этим справятся.



"Я был скептичен насчет "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" — я не видел, как они могут выиграть тот матч. Но я не ожидаю, что они уступят "Тоттенхэму".



"Я не ожидал, что они победят "Эвертон", но они это сделали. Мне нравится Эрик Тен Хаг, правда нравится. Но они являются кошмаром эксперта. Ты не знаешь, что получишь от них".



"Это неделя огромной важности для них. Они сыграли против "Ньюкасла", затем "Тоттенхэм" и затем "Челси". Это большие матчи, которые могут задать тон их сезону".



"Если мы говорим о "Манчестер Юнайтед", то их цель — попасть в топ-4. Они не выиграют лигу. И это два матча, которые они не могут позволить себе проиграть. Если они один выиграют, а другой проиграют, то они могут отдалиться от команды, которой уступили".



"Вопрос в стабильности. "Манчестер Юнайтед" ее слегка нащупал", — сообщил Мерсон Sky Sports.