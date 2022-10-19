Кэррик договорился с "Мидлсбро"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик согласовал условия своего назначения главным тренером "Мидлсбро".

Сначала не найдя общего языка, со второй попытки Кэррик и "Мидлсбро" все же смогли договориться, и Sky Sports ожидает, что в ближайшие 24 часа Майкл подпишет контракт с "речниками". Сейчас стороны обсуждают заключительные детали сделки и кадровый состав тренерского штаба Майкла.



Кэррику предстоит продолжить дело Криса Уайлера, который был уволен "Боро" после провального начала сезона — прямо сейчас клуб с "Риверсайда" занимает третье с конца место в Чемпионшипе, выиграв только три из своих 14 матчей.



Дебютировать на новом месте 41-летний англичанин, у которого нет опыта самостоятельной тренерской работы, если не считать три матча во главе "Юнайтед", может уже в матче против "Хаддерсфилда" в ближайшую субботу.