Виейра не переживает из-за истекающего контракта Захи

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра заявил, что не переживает из-за истекающего контракта вингера Уилфрида Захи.

Заха находится в великолепной форме на старте нового сезона, забив пять голов и отдав одну результативную передачу в девяти матчах Премьер-Лиги.



Именно Уилфрид стал автором победного для "Пэлас" гола против "Вулверхэмптона" накануне (2:1), однако для "орлов" проблема в том, что контракт 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара истекает уже в конце этого сезона.



Впрочем, угроза лишиться ключевого игрока безо всякой компенсации не страшит Виейра. По словам Патрика, переговоры еще впереди.



"Это совершенно не проблема. Уилфрид знает, что клуб думает о нем, а мы знаем, что он думает о клубе".



"Переговоры еще будут, но для меня и для клуба важно, чтобы он продолжал играть на этом уровне, сохраняя стабильность и помогая этим молодым игрокам вокруг расти, а там время покажет", — цитирует Виейра talkSPORT.