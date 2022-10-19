"Вулверхэмптон" надеется назначить Майкла Била

Новым фаворитом на вакантный пост главного тренера "Вулверхэмптона" стал Майкл Бил из КПР.

"Вулверхэмптон" все еще находится в поисках замены уволенному Бруну Лаже. За это время с назначением на "Молинью" сватали многих специалистов, включая Рубена Аморима, Бруну Лаже и уже поработавшего с "волками" Нуну Эшпириту Санту.



По информации Daily Mail, новой целью "Вулверхэмптона" стал Бил, который только минувшим летом возглавил КПР, сейчас занимающий шестое место в Чемпионшипе.



"Волки" уже ведут переговоры с Билом, и ожидается, что матч против "Кардиффа" в среду вечером станет последним для 42-летнего англичанина в КПР.



"Рейнджеры" бессильны помешать ухода Била, потому что контракт Майкла предусматривает возможность выкупа.