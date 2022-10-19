Европейская Суперлига обрела руководителя

Проект Европейской Суперлиги получил вторую жизнь после назначения нового исполнительного директора.

Напомним, изначально этот проект был анонсирован в апреле прошлого года. 12 европейских топ-клубов планировали создать закрытую лигу, которая виделась угрозой не только еврокубкам, но и национальным чемпионатам.



Распад Суперлиги начался с выхода из проекта клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги, которые прислушались к крайне негативной реакции своих болельщиков и общественности.



Однако "Реал", "Барселона" и "Ювентус", главная движущая сила Суперлиги, всегда вынашивали идею возродить проект, и сейчас к этому был сделан большой шаг.



Компания A22 Sports Management, которая представляет Суперлигу, назначила Бернда Райхарта новым руководителем проекта.



Пока неясно, как и в каком формате, но Райхарт надеется запустить Суперлигу с сезона 2024/25, сообщает Evening Standard.