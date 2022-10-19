Европейская Суперлига обрела руководителя
Проект Европейской Суперлиги получил вторую жизнь после назначения нового исполнительного директора.
Напомним, изначально этот проект был анонсирован в апреле прошлого года. 12 европейских топ-клубов планировали создать закрытую лигу, которая виделась угрозой не только еврокубкам, но и национальным чемпионатам.
Распад Суперлиги начался с выхода из проекта клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги, которые прислушались к крайне негативной реакции своих болельщиков и общественности.
Однако "Реал", "Барселона" и "Ювентус", главная движущая сила Суперлиги, всегда вынашивали идею возродить проект, и сейчас к этому был сделан большой шаг.
Компания A22 Sports Management, которая представляет Суперлигу, назначила Бернда Райхарта новым руководителем проекта.
Пока неясно, как и в каком формате, но Райхарт надеется запустить Суперлигу с сезона 2024/25, сообщает Evening Standard.
19.10.2022 16:00
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Это супер супер лига
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Зачем нужно это GOVNO, когда есть АПЛ?
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Удачи !
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КОРОЛИ!!!
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