Европейская Суперлига обрела руководителя

Европейская Суперлига Проект Европейской Суперлиги получил вторую жизнь после назначения нового исполнительного директора.

Напомним, изначально этот проект был анонсирован в апреле прошлого года. 12 европейских топ-клубов планировали создать закрытую лигу, которая виделась угрозой не только еврокубкам, но и национальным чемпионатам.

Распад Суперлиги начался с выхода из проекта клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги, которые прислушались к крайне негативной реакции своих болельщиков и общественности.

Однако "Реал", "Барселона" и "Ювентус", главная движущая сила Суперлиги, всегда вынашивали идею возродить проект, и сейчас к этому был сделан большой шаг.

Компания A22 Sports Management, которая представляет Суперлигу, назначила Бернда Райхарта новым руководителем проекта.

Пока неясно, как и в каком формате, но Райхарт надеется запустить Суперлигу с сезона 2024/25, сообщает Evening Standard.


Метки Европейская Суперлига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2022 16:00

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  1. theo-zm 19.10.2022 16:45 # theo-zm
    Это супер супер лига

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  2. jirrort 19.10.2022 16:34 # jirrort
    Зачем нужно это GOVNO, когда есть АПЛ?

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  3. vals1702 19.10.2022 16:29 # vals1702
    Удачи !

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  4. liverputin 19.10.2022 16:16 # liverputin
    КОРОЛИ!!!

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