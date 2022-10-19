Гакпо подтвердил, что вел переговоры с Тен Хагом

Вингер ПСВ Коди Гакпо подтвердил, что вел переговоры с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом минувшим летом.

Перед тем, как купить Антони у бывшего клуба Тен Хага "Аякса" за 86 миллионов фунтов, "Юнайтед" активно интересовался Гакпо.



23-летний голландец, забивший 12 голов и отдавший восемь результативных передач с начала этого сезона, был готов отправиться в Манчестер и очень жалеет, что "красные дьяволы" передумали его покупать.



"Я был близок к уходу, я несколько раз разговаривал с Эриком Тен Хагом из "Манчестер Юнайтед". В конце концов сделка не состоялась, и мне жаль — из-за себя, своего развития, а также потому что "Манчестер Юнайтед" является одним из лучших клубов в мире, и продажа игрока в "Манчестер Юнайтед" могла бы быть хорошей вещью для ПСВ".



"Все закончилось за неделю до закрытия трансферного окна. В эту оставшуюся неделю я должен был решить, отправлюсь ли я в "Лидс" или "Саутгемптон". В конце концов я остался, но то был нервный период", — сообщил Гакпо.