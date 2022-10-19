12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 19 октября, пятью поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 21:30



"Ньюкасл" потерпел только одно поражение в 13 последних матчах во всех соревнованиях — от "Ливерпуля" в августе. "Эвертон" не выиграл ни одного из шести последних поединков чемпионата, выпадавших на мидуик. "Ириски" одержали лишь две победы в восьми последних встречах с "сороками", хотя до этого восемь в девяти.



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер в порядке, несмотря на проблемы со стопой. Александер Исак вернется только в декабре.



Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон снова доступен после матча дисквалификации. Мейсон Холгейт залечил свое колено. Йерри Мина остается в лазарете.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 21:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-Лиги в мидуик, включая все семь крайних с общим счетом 20:3. "Вест Хэм" одержал шесть побед в восьми последних поединках во всех соревнованиях. "Красные" уступили лишь однажды в 49 последних домашних встречах с "молотобойцами" в чемпионате (36 побед, 12 ничьих).



Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота получил серьезную травму икроножной мышцы против "Манчестер Сити" и теперь пропустит Чемпионат Мира. Также вне игры Ибраима Конате, Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Луис Диас.



"Вест Хэму" нужно оценить состояние защитников Курта Зума и Крейга Доусона. Найеф Агерд и Максвел Корне продолжают лечиться.



БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 21:30 Онлайн-трансляция



"Брентфорд" выиграл шесть из 10 последних домашних матчей Премьер-Лиги, набрав 20 очков (2 ничьи, 2 поражения). "Челси" одержал пять побед кряду во всех соревнованиях, а четыре крайних — без пропущенных голов. Все три последних встречи этих команд выигрывала та сторона, которая выступала гостями.



Защитник "Брентфорда" Аарон Хики получил травму связок лодыжки на тренировке и вернется уже после ЧМ-2022. Примерно тогда же поправится и капитан Понтус Янссон. Кристиан Нергор и Томас Стракоша также травмированы.



Потерями "Челси" остаются Весле Фофана, Рис Джеймс и Нголо Канте. У Тиаго Силвы небольшие проблемы в задней поверхности бедра.



БОРНМУТ — САУТГЕМПТОН 21:30



С момента увольнения Стива Паркера только "Борнмут" среди всех команд Премьер-Лиги еще не потерпел ни одного поражения. "Саутгемптон" выиграл только три из 22 последних матчей чемпионата (4 ничьи, 15 поражений). "Святые" не разу не уступили в четырех последних выездах к "вишенкам".



Впервые после перенесенной травмы колена за "Борнмут" может сыграть Бен Пирсон.



Защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап выбыл из строя с вывихом плеча. Ибраима Диалло и Тео Уолкотт под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 22:15 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из шести последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на октябрь (4 ничьи, 2 поражения). "Тоттенхэм" набрал 23 очка в 10 первых поединках чемпионата, и это лучший показатель клуба с 1963 года. "Красные дьяволы" выиграли все три последние встречи со "шпорами" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд оправился после болезни и может вернуться в старт. Скотт Мактоминей снова доступен после дисквалификации. Кристиан Эриксен под вопросом. Антони Мартиаль играть пока не готов.



Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски под большим вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Эмерсон Роял все еще дисквалифицирован. У Ришарлисона травма.