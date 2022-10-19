12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду, 19 октября, пятью поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 21:30
"Ньюкасл" потерпел только одно поражение в 13 последних матчах во всех соревнованиях — от "Ливерпуля" в августе. "Эвертон" не выиграл ни одного из шести последних поединков чемпионата, выпадавших на мидуик. "Ириски" одержали лишь две победы в восьми последних встречах с "сороками", хотя до этого восемь в девяти.
Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер в порядке, несмотря на проблемы со стопой. Александер Исак вернется только в декабре.
Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон снова доступен после матча дисквалификации. Мейсон Холгейт залечил свое колено. Йерри Мина остается в лазарете.
ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 21:30 Онлайн-трансляция
"Ливерпуль" выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-Лиги в мидуик, включая все семь крайних с общим счетом 20:3. "Вест Хэм" одержал шесть побед в восьми последних поединках во всех соревнованиях. "Красные" уступили лишь однажды в 49 последних домашних встречах с "молотобойцами" в чемпионате (36 побед, 12 ничьих).
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота получил серьезную травму икроножной мышцы против "Манчестер Сити" и теперь пропустит Чемпионат Мира. Также вне игры Ибраима Конате, Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Луис Диас.
"Вест Хэму" нужно оценить состояние защитников Курта Зума и Крейга Доусона. Найеф Агерд и Максвел Корне продолжают лечиться.
БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 21:30 Онлайн-трансляция
"Брентфорд" выиграл шесть из 10 последних домашних матчей Премьер-Лиги, набрав 20 очков (2 ничьи, 2 поражения). "Челси" одержал пять побед кряду во всех соревнованиях, а четыре крайних — без пропущенных голов. Все три последних встречи этих команд выигрывала та сторона, которая выступала гостями.
Защитник "Брентфорда" Аарон Хики получил травму связок лодыжки на тренировке и вернется уже после ЧМ-2022. Примерно тогда же поправится и капитан Понтус Янссон. Кристиан Нергор и Томас Стракоша также травмированы.
Потерями "Челси" остаются Весле Фофана, Рис Джеймс и Нголо Канте. У Тиаго Силвы небольшие проблемы в задней поверхности бедра.
БОРНМУТ — САУТГЕМПТОН 21:30
С момента увольнения Стива Паркера только "Борнмут" среди всех команд Премьер-Лиги еще не потерпел ни одного поражения. "Саутгемптон" выиграл только три из 22 последних матчей чемпионата (4 ничьи, 15 поражений). "Святые" не разу не уступили в четырех последних выездах к "вишенкам".
Впервые после перенесенной травмы колена за "Борнмут" может сыграть Бен Пирсон.
Защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап выбыл из строя с вывихом плеча. Ибраима Диалло и Тео Уолкотт под вопросом.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 22:15 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из шести последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на октябрь (4 ничьи, 2 поражения). "Тоттенхэм" набрал 23 очка в 10 первых поединках чемпионата, и это лучший показатель клуба с 1963 года. "Красные дьяволы" выиграли все три последние встречи со "шпорами" в Премьер-Лиге.
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд оправился после болезни и может вернуться в старт. Скотт Мактоминей снова доступен после дисквалификации. Кристиан Эриксен под вопросом. Антони Мартиаль играть пока не готов.
Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски под большим вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Эмерсон Роял все еще дисквалифицирован. У Ришарлисона травма.
19.10.2022 14:00
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ГДЕ ТАБЛЕТКИ ДЕДА ВУХАХАХАХАХАХА
Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
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⚡️Пыня объявил военное положение. Пока только в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях.
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Если также без огня будут играть как в матче с АВ, то здесь уже накажут.
Вперед Челси! Нужно не отставать от лидирующей группы.
МЮ победа нужна)
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Победа будет за нами!
DARE. DREAM. DO.
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Чульсе обосаные хехе хехе хехе хехе хехе хехе хехе хехе хехе хехе хехе хехе
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привет дауны.
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Тяжело будет играть на ОТ против МЮ.
Но ничего, победа будет за нами!
Алга Тоттенхэм!
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