Гринвуда освободили под залог
Нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда все-таки освободили под залог до следующего заседания суда.
Напомним, в минувшую субботу Гринвуд был официально обвинен в изнасиловании, избиении и попытке контролировать поведение своей бывшей девушки.
Впервые представ перед судом в понедельник, Мейсон обнаружил, что следующие пять недель — до 21 ноября — ему придется провести за решеткой.
Такой расклад не устроил Гринвуда, и после ходатайства его адвокатов 21-летний игрок сборной Англии был освобожден под залог, сообщает Sky Sports.
19.10.2022 13:00
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зря. рецидивист
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