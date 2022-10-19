Гринвуда освободили под залог

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда все-таки освободили под залог до следующего заседания суда.

Напомним, в минувшую субботу Гринвуд был официально обвинен в изнасиловании, избиении и попытке контролировать поведение своей бывшей девушки.



Впервые представ перед судом в понедельник, Мейсон обнаружил, что следующие пять недель — до 21 ноября — ему придется провести за решеткой.



Такой расклад не устроил Гринвуда, и после ходатайства его адвокатов 21-летний игрок сборной Англии был освобожден под залог, сообщает Sky Sports.