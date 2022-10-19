Клубы Премьер-Лиги хотят реформировать матч за Суперкубок Англии
Клубы Премьер-Лиги хотят изменить формат матча за Суперкубок Англии (Community Shield).
Матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт нового сезона и является выставочной игрой между чемпионом Премьер-Лиги и обладателем Кубка Англии.
Однако некоторые клубы считают, что этот матч выступает помехой подготовке к новому сезону и их предсезонным турне, которые приносят большие деньги.
Как сообщает The Times, среди клубов популярна идея перенести матч за Суперкубок Англии в Соединенные Штаты или Китай или отказаться от него вовсе — в пользу матча всех звезд Премьер-Лиги.
19.10.2022 12:00
Просмотров: 952
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Можно отменить его и Кубок Лиги.
(ответить)
Интересно что за клубы выступают за изменения? Так как из года в год, всего пару команд там и участвуют
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий