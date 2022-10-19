Клубы Премьер-Лиги хотят реформировать матч за Суперкубок Англии

Community Shield Клубы Премьер-Лиги хотят изменить формат матча за Суперкубок Англии (Community Shield).

Матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт нового сезона и является выставочной игрой между чемпионом Премьер-Лиги и обладателем Кубка Англии.

Однако некоторые клубы считают, что этот матч выступает помехой подготовке к новому сезону и их предсезонным турне, которые приносят большие деньги.

Как сообщает The Times, среди клубов популярна идея перенести матч за Суперкубок Англии в Соединенные Штаты или Китай или отказаться от него вовсе — в пользу матча всех звезд Премьер-Лиги.


Метки Премьер-Лига, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 19.10.2022 13:00 # vals1702
    Можно отменить его и Кубок Лиги.

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  2. bes-ter 19.10.2022 12:21 # bes-ter
    Интересно что за клубы выступают за изменения? Так как из года в год, всего пару команд там и участвуют

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