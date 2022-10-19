"Челси" хочет Джонатана Дэвида в январе

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Лилля" Джонатану Дэвиду в преддверии зимнего трансферного окна.

Лишь на днях пресса сообщала, что "Эвертон" рассматривает Дэвида в качестве своей цели номер один на следующее лето.



Однако "Челси" может попытаться приобрести 22-летнего игрока сборной Канады уже в январе, не дожидаясь окончания сезона, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник во Франции.



Дэвид выступает за "Лилль" после своего перехода из "Гента" в 2020 году, забив 41 гол в 107 матчах. Особенно хорош Джонатан на старте этого сезона, отличившись девять раз и отдав две результативные передачи в 11 играх Лиги 1.



"Синие" рассматривают Дэвида как более молодую альтернативу Пьер-Эмерику Обамеянгу, однако для приобретения Джонатана им пришлось бы выложить 38-46 миллионов фунтов.