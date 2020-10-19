Конте назвал МЮ "монстром"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что предвкушает испытание "монстром" в лице "Манчестер Юнайтед".

В среду вечером на "Олд Траффорд" сойдутся третья и пятая команды Премьер-Лиги на данный момент, и Конте считает, что это хорошая возможность оценить прогресс "шпор".



"В настоящем и будущем "Юнайтед" всегда будет монстром, с которым тебе нужно сражаться. У них очень, очень большой потенциал с экономической точки зрения".



"В среду нас ждет очередной важный матч. Думаю, мы прибавили во многих аспектах, если сравнивать с прошлым сезоном".



"Но когда ты выходишь играть против "Юнайтед", особенно на "Олд Траффорд", это всегда сложный матч. В то же время я наслаждаюсь тем, что эта проверка ждет нас сейчас. Нам нужно очень хорошо понять свои амбиции и стремиться продолжать добиваться хороших результатов", — цитирует Конте The Independent.