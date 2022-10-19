Тен Хаг не хочет нарушить сезон переговорами о контрактах

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не хочет нарушить этот сезон переговорами с игроками насчет новых контрактов.

В данный момент ситуация такова, что сразу 12 членов первой команды могут покинуть "Юнайтед" свободными агентами в конце этого сезона.



К их числу относятся лидеры раздевалки вроде Давида Де Хеа, Маркуса Рэшфорда и Криштиану Роналду, чьи действующие соглашения, правда, могут быть продлены на 12 месяцев по инициативе клуба.



Однако для Тен Хага сейчас есть более важные вещи, поэтому переговоры со всеми игроками откладываются.



"В данный момент мы думаем только об игре. Впереди нас ждет много матчей, и я не хочу, чтобы переговоры этому помешали. Мы должны сосредоточиться на футболе и на том, чтобы проявлять себя, а не на переговорах".



"Де Хеа? Мы не приняли решение насчет него, но могу сказать, что я очень доволен Давидом Де Хеа".



"Он не лучшим образом провел два первых матча сезона, но затем он стал делать большой вклад в нашу оборонительную игру. Он придает нам стабильности, и он нравится мне как человек".



"Но сперва нам нужно дожить до зимы, а затем мы обсудим, как нам поступить с этими ситуациями", — цитирует Тен Хага BBC.