Европейские клубы хотя переменить Эду из "Арсенала"

Более двух европейских клубов хотят переманить технического директора "Арсенала" Эду.

В свое время поиграв за "Арсенал" на позиции полузащитника, с 2019 года Эду трудится техническим директором лондонского клуба.



Эду является ближайшим соратником главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, сыграв ключевую роль в становлении "канониров" как претендента на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, работа Эду в Северном Лондоне привлекла внимание ряда европейских клубов, однако после столь многообещающего начала сезона 44-летний бразилец не спешит уходить.



В данный момент Эду "на 100 процентов" сосредоточен на "Арсенале", который в свою очередь рассматривает экс-игрока "Валенсии" и "Коринтианса" своей ключевой фигурой.