Европейские клубы хотя переменить Эду из "Арсенала"
Более двух европейских клубов хотят переманить технического директора "Арсенала" Эду.
В свое время поиграв за "Арсенал" на позиции полузащитника, с 2019 года Эду трудится техническим директором лондонского клуба.
Эду является ближайшим соратником главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, сыграв ключевую роль в становлении "канониров" как претендента на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, работа Эду в Северном Лондоне привлекла внимание ряда европейских клубов, однако после столь многообещающего начала сезона 44-летний бразилец не спешит уходить.
В данный момент Эду "на 100 процентов" сосредоточен на "Арсенале", который в свою очередь рассматривает экс-игрока "Валенсии" и "Коринтианса" своей ключевой фигурой.
19.10.2022 08:00
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Сначала его смешивали с грязью, теперь возносят до небес. Из грязи в князи, как говорится)
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