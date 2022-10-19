Пеннант: "Арсенал" посыпется после Рождества"

Бывший вингер "Арсенала" Джермейн Пеннант ожидает, что "канониры" не смогут выдержать темп чемпионской гонки Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Арсенал" потерял только три очка в 10 первых матчах Премьер-Лиги и сейчас возглавляет таблицу, на четыре балла опережая ближайшего преследователя.



Однако Пеннант предсказывает, что в праздничный период команда Микеля Артеты "посыпется" и утратит лидерство.



"Думаю, после Рождества "Арсенал" посыпется, как это случилось в прошлом году, когда они выпали из зоны Лиги Чемпионов".



"Это абсолютно удивительно, какую работу проделал Микель Артета, если сравнивать с тем, что было два-три сезона назад".



"Мы много хвалим "Арсенал" за то, где они находятся и как они провели первые 10 матчей. Но вопрос в том, смогут ли они продолжать делать это после Рождества?"



"Мы видели много команд, которые стартуют с места в карьер, а когда наступает период Рождества, и матчи идут один за другим, они легко поскальзываются", — сообщил Пеннант talkSPORT.