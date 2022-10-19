Пеннант: "Арсенал" посыпется после Рождества"

Джермейн Пеннант Бывший вингер "Арсенала" Джермейн Пеннант ожидает, что "канониры" не смогут выдержать темп чемпионской гонки Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Арсенал" потерял только три очка в 10 первых матчах Премьер-Лиги и сейчас возглавляет таблицу, на четыре балла опережая ближайшего преследователя.

Однако Пеннант предсказывает, что в праздничный период команда Микеля Артеты "посыпется" и утратит лидерство.

"Думаю, после Рождества "Арсенал" посыпется, как это случилось в прошлом году, когда они выпали из зоны Лиги Чемпионов".

"Это абсолютно удивительно, какую работу проделал Микель Артета, если сравнивать с тем, что было два-три сезона назад".

"Мы много хвалим "Арсенал" за то, где они находятся и как они провели первые 10 матчей. Но вопрос в том, смогут ли они продолжать делать это после Рождества?"

"Мы видели много команд, которые стартуют с места в карьер, а когда наступает период Рождества, и матчи идут один за другим, они легко поскальзываются", — сообщил Пеннант talkSPORT.


Метки Арсенал, Пеннант, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2022 07:00

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  1. gabazhaba 19.10.2022 08:49 # gabazhaba
    До Рождества ещё нужно дожить....

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  2. tursa 19.10.2022 07:43 # tursa
    помню венгер занимал твердое место перед новым годом, а потом гладко слетал в борьбу за 4 место

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  3. easports 19.10.2022 07:16 # easports
    уже с Лидсом встали в первом тайме, пошла усталость. Продержаться бы до января, а там закупиться. на нынешнюю скамейку надежды не вижу, одни субтилы да Нкетиа, которому 4 момента надо чтобы одну шару закатить.

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  4. arsenverim 19.10.2022 07:10 # arsenverim
    Нужен еще 1 вингер аля Леао из милана
    и в центр полузащиты кто-то

    тогда можно говорить о борьбе за титул

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  5. hammersmith 19.10.2022 07:01 # hammersmith
    Легенда Взалупуя

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