Пеннант: "Арсенал" посыпется после Рождества"
Бывший вингер "Арсенала" Джермейн Пеннант ожидает, что "канониры" не смогут выдержать темп чемпионской гонки Премьер-Лиги в этом сезоне.
"Арсенал" потерял только три очка в 10 первых матчах Премьер-Лиги и сейчас возглавляет таблицу, на четыре балла опережая ближайшего преследователя.
Однако Пеннант предсказывает, что в праздничный период команда Микеля Артеты "посыпется" и утратит лидерство.
"Думаю, после Рождества "Арсенал" посыпется, как это случилось в прошлом году, когда они выпали из зоны Лиги Чемпионов".
"Это абсолютно удивительно, какую работу проделал Микель Артета, если сравнивать с тем, что было два-три сезона назад".
"Мы много хвалим "Арсенал" за то, где они находятся и как они провели первые 10 матчей. Но вопрос в том, смогут ли они продолжать делать это после Рождества?"
"Мы видели много команд, которые стартуют с места в карьер, а когда наступает период Рождества, и матчи идут один за другим, они легко поскальзываются", — сообщил Пеннант talkSPORT.
19.10.2022 07:00
Просмотров: 1256
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
До Рождества ещё нужно дожить....
(ответить)
помню венгер занимал твердое место перед новым годом, а потом гладко слетал в борьбу за 4 место
(ответить)
уже с Лидсом встали в первом тайме, пошла усталость. Продержаться бы до января, а там закупиться. на нынешнюю скамейку надежды не вижу, одни субтилы да Нкетиа, которому 4 момента надо чтобы одну шару закатить.
(ответить)
Нужен еще 1 вингер аля Леао из милана
и в центр полузащиты кто-то
тогда можно говорить о борьбе за титул
(ответить)
Легенда Взалупуя
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий