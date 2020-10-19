Сестра Роналду предсказывает увольнение Тен Хага
Сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обрушилась с критикой на Эрика Тен Хага и предсказала главному тренеру "красных дьяволов" увольнение до Нового года.
В этом сезоне Премьер-Лиги 37-летний Роналду лишь однажды провел все 90 минут и забил единственный гол.
Не удалось Криштиану отличиться и в минувшее воскресенье против "Ньюкасла" (0:0), когда он был заменен во втором тайме и уходил с поля "Олд Траффорд" с явным разочарованием.
"Если продолжится в том же духе, Тен Хаг не продержится до января", — гласит запись Элмы Авейру в социальной сети по поводу ситуации своего младшего брата.
К опубликованному изображению, где расстроенный Роналду уходит с поля, Авейру добавила подпись "слишком поздно" с двумя смайликами, которых тошнит.
19.10.2022 06:00
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Да скорей Роналду зимой сольют, чем его уволят.
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