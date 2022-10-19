Канте перенес операцию и вернется только в феврале
"Челси" объявил, что полузащитник Нголо Канте перенес операцию на задней поверхности бедра и теперь вернется только в середине февраля.
Напомним, Канте находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 14 августа (2:2).
Некоторое время назад 31-летний игрок сборной Франции был на пороге возвращения в строй и уже тренировался с первой командой, но затем, как об этом рассказал наставник "Челси" Грэм Поттер, случился рецидив.
Рецидив оказался настолько серьезным, что потребовал хирургического вмешательства. Канте уже был прооперирован и теперь начинает долгий курс реабилитации.
"Вместе с медицинским департаментом клуба полузащитник посетил специалиста, чтобы изучить варианты реабилитации, и было принято обоюдное решение, чтобы Нголо перенес операцию по восстановлению поврежденных тканей".
"Операция прошла успешно, и теперь ожидается, что Нголо пропустит четыре месяца", — говорится в заявлении "синих".
Таким образом, Канте пропустит Чемпионат Мира в Катаре, а вдобавок травма станет большим ударом по его шансам заслужить продление истекающего в конце сезона контракта.
19.10.2022 00:05
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Здоровья, этому человеку!
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Жиган-лимон, малчишка симпатычный...
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Нормально. Как раз в плову лч в строю будет. Изи е6алочка намечается.
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Да уже всем абсолютно пох1уй на этого уголька
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