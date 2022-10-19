Канте перенес операцию и вернется только в феврале

"Челси" объявил, что полузащитник Нголо Канте перенес операцию на задней поверхности бедра и теперь вернется только в середине февраля.

Напомним, Канте находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 14 августа (2:2).



Некоторое время назад 31-летний игрок сборной Франции был на пороге возвращения в строй и уже тренировался с первой командой, но затем, как об этом рассказал наставник "Челси" Грэм Поттер, случился рецидив.



Рецидив оказался настолько серьезным, что потребовал хирургического вмешательства. Канте уже был прооперирован и теперь начинает долгий курс реабилитации.



"Вместе с медицинским департаментом клуба полузащитник посетил специалиста, чтобы изучить варианты реабилитации, и было принято обоюдное решение, чтобы Нголо перенес операцию по восстановлению поврежденных тканей".



"Операция прошла успешно, и теперь ожидается, что Нголо пропустит четыре месяца", — говорится в заявлении "синих".



Таким образом, Канте пропустит Чемпионат Мира в Катаре, а вдобавок травма станет большим ударом по его шансам заслужить продление истекающего в конце сезона контракта.