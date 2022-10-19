Канте перенес операцию и вернется только в феврале

Нголо Канте "Челси" объявил, что полузащитник Нголо Канте перенес операцию на задней поверхности бедра и теперь вернется только в середине февраля.

Напомним, Канте находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 14 августа (2:2).

Некоторое время назад 31-летний игрок сборной Франции был на пороге возвращения в строй и уже тренировался с первой командой, но затем, как об этом рассказал наставник "Челси" Грэм Поттер, случился рецидив.

Рецидив оказался настолько серьезным, что потребовал хирургического вмешательства. Канте уже был прооперирован и теперь начинает долгий курс реабилитации.

"Вместе с медицинским департаментом клуба полузащитник посетил специалиста, чтобы изучить варианты реабилитации, и было принято обоюдное решение, чтобы Нголо перенес операцию по восстановлению поврежденных тканей".

"Операция прошла успешно, и теперь ожидается, что Нголо пропустит четыре месяца", — говорится в заявлении "синих".

Таким образом, Канте пропустит Чемпионат Мира в Катаре, а вдобавок травма станет большим ударом по его шансам заслужить продление истекающего в конце сезона контракта.


Метки Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. gunars 19.10.2022 01:27 # gunars
    Здоровья, этому человеку!

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  2. kukuruzko 19.10.2022 00:25 # kukuruzko
    Жиган-лимон, малчишка симпатычный...

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  3. bembo 19.10.2022 00:12 # bembo
    Нормально. Как раз в плову лч в строю будет. Изи е6алочка намечается.

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  4. vagifspurs 19.10.2022 00:06 # vagifspurs
    Да уже всем абсолютно пох1уй на этого уголька

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