Ховард Уэбб приступит к работе с рефери в декабре

К моменту возобновления Премьер-Лиги после ЧМ-2022 в Катаре контроль над рефери возьмет на себя Ховард Уэбб.

Напомним, еще минувшим летом судейский корпус (PGMOL) анонсировал возвращение на родину Уэбба, который до этого отвечал за судейство в МЛС, включая работу с VAR.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, Уэбб приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря. Нынешний глава судейского корпуса Майк Райли передаст свои полномочия Ховарду, но останется в организации до конца сезона.



В этом сезоне к судейству в Премьер-Лиге и особенно к работе VAR чрезвычайно много претензий, и клубы высшего дивизиона надеются, что с приходом Уэбба рефери повысят качество своей работы.



Ожидается, что Уэбб будет более публичной фигурой, нежели свой предшественник. Ховард будет отвечать не просто за назначение арбитров на матчи, но также за их подготовку и поддержание единых стандартов судейства.