Закария проведет встречу с боссами "Челси"

На этой неделе полузащитник "Челси" Денис Закариа проведет переговоры с главным тренером Грэмом Поттером и владельцем клуба Тоддом Бели насчет своего будущего.

Напомним, "Челси" арендовал Закариа у "Ювентуса" перед самым закрытием летнего трансферного окна, причем "синие" даже выторговали себе опцию выкупа.



Однако Закариа до сих пор даже не дебютировал за "Челси". Как утверждает Evening Standard, 25-летний игрок сборной Швейцарии разочарован своей ситуацией и в ближайшие дни обсудит это с Поттером и Бели.



Итогом их встречи может стать досрочное прекращение аренды Закариа. В таком случае Денис вернется в Турин в январе.