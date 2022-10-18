Закария проведет встречу с боссами "Челси"
На этой неделе полузащитник "Челси" Денис Закариа проведет переговоры с главным тренером Грэмом Поттером и владельцем клуба Тоддом Бели насчет своего будущего.
Напомним, "Челси" арендовал Закариа у "Ювентуса" перед самым закрытием летнего трансферного окна, причем "синие" даже выторговали себе опцию выкупа.
Однако Закариа до сих пор даже не дебютировал за "Челси". Как утверждает Evening Standard, 25-летний игрок сборной Швейцарии разочарован своей ситуацией и в ближайшие дни обсудит это с Поттером и Бели.
Итогом их встречи может стать досрочное прекращение аренды Закариа. В таком случае Денис вернется в Турин в январе.
18.10.2022 22:00
Просмотров: 68
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: