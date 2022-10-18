Закария проведет встречу с боссами "Челси"

Тодд Бели и Денис Закариа На этой неделе полузащитник "Челси" Денис Закариа проведет переговоры с главным тренером Грэмом Поттером и владельцем клуба Тоддом Бели насчет своего будущего.

Напомним, "Челси" арендовал Закариа у "Ювентуса" перед самым закрытием летнего трансферного окна, причем "синие" даже выторговали себе опцию выкупа.

Однако Закариа до сих пор даже не дебютировал за "Челси". Как утверждает Evening Standard, 25-летний игрок сборной Швейцарии разочарован своей ситуацией и в ближайшие дни обсудит это с Поттером и Бели.

Итогом их встречи может стать досрочное прекращение аренды Закариа. В таком случае Денис вернется в Турин в январе.


Метки Закариа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2022 22:00

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