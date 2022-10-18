Фланаган завершил игровую карьеру
Бывший защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган объявил о завершении игровой карьеры.
29-летний Фланаган является продуктом академии "Ливерпуля", сыграв 40 матчей за "красных" в период с 2010 по 2018 год.
Затем в карьере Джона были "Бернли", "Болтон", "Рейнджерс", бельгийский "Шарлеруа" и датский "ХБ Кеге".
Свое решение повысить бутсы на гвоздь Фланаган, сыгравший один матч за сборную Англии, объясняет тем, что так и не смог полностью восстановиться после перенесенной 14 месяцев назад операции на колене.
18.10.2022 21:00
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Да, самое смешное, что у пидорасов из сИти вообще выпускников нет. Разве что из школы Юных ПакмаХЕРов, лысому башку и яйца брить. Ну и дрочить на кубок ЛЧ.
Бугагааааааааааааааа!
Адьос фрейлины!
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Одно время он в таком порядке был. Думал карьера будет у чувака охрененная. Так и не понял почему он сдулся.
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кто это?
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Сплошные бездари выпускаются из этой помойки. Один эвертонский Руни > все воспитанники зеропука в истории
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типичный воспитанник академии портового борделя
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