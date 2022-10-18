Фланаган завершил игровую карьеру

Джон Фланаган Бывший защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган объявил о завершении игровой карьеры.

29-летний Фланаган является продуктом академии "Ливерпуля", сыграв 40 матчей за "красных" в период с 2010 по 2018 год.

Затем в карьере Джона были "Бернли", "Болтон", "Рейнджерс", бельгийский "Шарлеруа" и датский "ХБ Кеге".

Свое решение повысить бутсы на гвоздь Фланаган, сыгравший один матч за сборную Англии, объясняет тем, что так и не смог полностью восстановиться после перенесенной 14 месяцев назад операции на колене.


Метки Ливерпуль, Фланаган

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. ezh28 18.10.2022 21:45 # ezh28
    Да, самое смешное, что у пидорасов из сИти вообще выпускников нет. Разве что из школы Юных ПакмаХЕРов, лысому башку и яйца брить. Ну и дрочить на кубок ЛЧ.
    Бугагааааааааааааааа!
    Адьос фрейлины!

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  2. elsea 18.10.2022 21:43 # elsea
    Прoгнозы футбольных матчей bet-gp.ru

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  3. ezh28 18.10.2022 21:38 # ezh28
    Одно время он в таком порядке был. Думал карьера будет у чувака охрененная. Так и не понял почему он сдулся.

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  4. gucman 18.10.2022 21:16 # gucman
    кто это?

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  5. jirrort 18.10.2022 21:09 # jirrort
    Сплошные бездари выпускаются из этой помойки. Один эвертонский Руни > все воспитанники зеропука в истории

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  6. true-manc 18.10.2022 21:01 # true-manc
    типичный воспитанник академии портового борделя

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