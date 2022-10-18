Фланаган завершил игровую карьеру

Бывший защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган объявил о завершении игровой карьеры.

29-летний Фланаган является продуктом академии "Ливерпуля", сыграв 40 матчей за "красных" в период с 2010 по 2018 год.



Затем в карьере Джона были "Бернли", "Болтон", "Рейнджерс", бельгийский "Шарлеруа" и датский "ХБ Кеге".



Свое решение повысить бутсы на гвоздь Фланаган, сыгравший один матч за сборную Англии, объясняет тем, что так и не смог полностью восстановиться после перенесенной 14 месяцев назад операции на колене.