Клопп обвинен в неподобающем поведении

FA обвинила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в неподобающем поведении во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.

На 86-й минуте победного для "Ливерпуля" матча против действующего чемпиона Премьер-Лиги (1:0) Клопп увидел перед собой красную карточку.



Так рефери Энтони Тэйлор отреагировал на яростную атаку Юргена на лайнсмена, который не зафиксировал фола на нападающем "красных" Мохамеде Салахе со стороны Бернарду Силвы.



Ассоциация дала Клоппу время до пятницы, чтобы ответить на обвинения, а значит Юрген будет у бровки во время домашнего матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в среду.



Добавим, после финального свистка Клопп заявил, что не гордится своим поведением и заслужил удаление.