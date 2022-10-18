Клопп надеется, что Гвардиола не подпишет новый контракт с "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его коллега Хосеп Гвардиола не подпишет новый контракт с "Манчестер Сити", а уйдет в творческий отпуск.

В предыдущие сезоны "Ливерпуль" был единственным реальным конкурентом "Сити", но все равно лишь раз смог оставить "горожан" без титула.



На пресс-конференции во вторник Клоппу напомнили, что Гвардиола до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и Юрген дал понять, что уход каталонца его бы ничуть не расстроил.



"Я не знал этого (что Гвардиола до сих пор не заключил новый контракт с "Сити"). Я бы предпочел, чтобы Пеп устроил творческий отпуск на четыре года".



"Серьезно ли я? На 100 процентов. Вообще-то, я бы предпочел, чтобы он был в творческом отпуске предыдущие четыре года. Конечно, это шутка. Но он лучший тренер в мире. Он постоянно это доказывает. Каждый день. Они делают свои дела по-особенному, и я уважаю это".



"Можно ли сказать, что соперничать с "Сити" — это тяжелейшая работа в футболе. Да, но это нормально. Я очень счастливый человек. Это не так, что я Федерер, а Пеп — Надаль, которые выступают на высочайшем уровне и являются лучшими друзьями. Мы с Пепом не друзья, потому что мы не знаем друг друга. Но я очень его уважаю и знаю, что он уважает нас".



"Чтобы быть соперниками, неуважение ни к чему. За пределами матчей у нас хорошие отношения без разговоров друг с другом. Во время матчей мы соперники", — цитирует Клоппа The Telegraph.