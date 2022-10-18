Поттер удивлен "смешанными мнениями" насчет Маунта

Мейсон Маунт и Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что его удивляют "смешанные мнения" насчет полузащитника Мейсона Маунта.

23-летний Маунт был немало критикуем в предыдущие недели и месяцы за дефицит голов и результативных передач, однако Мейсон определенно прибавил после назначения Поттера.

Маунт забил два гола и отдал три результативные передачи в трех последних матчах, и Поттер просто не понимает, как люди могли критиковать Мейсона.

"Работать с ним одно удовольствие, он великолепный человек. Он любит играть в футбол и любит клуб".

"Меня удивляют эти вопросы и то, что насчет Мейсона есть смешанные мнения. Я нахожу это странным, особенно для людей снаружи. А уж когда тебе удается поработать с ним, ты видишь, что он обладает всем, что необходимо игроку самого, самого высокого уровня".

"У него отличный настрой, он видит свободные пространства, может ассистировать и забивать голы. Это высший уровень", — цитирует Поттера Sky Sports.


Метки Маунт, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2022 18:00

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  1. gucman 18.10.2022 18:02 # gucman
    Маунт - это вам не трент какой-нибудь односезонный, а спады у всех бывают.

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